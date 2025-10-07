Dos años de guerra en Gaza: 7 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 7 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 7 de octubre de 2025:
- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Bruselas para participar en el II Foro Global para movilizar inversiones sostenibles en el mundo.
- El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la consulta interna del Pacto Histórico.
- La Defensoría del Pueblo alertó que más de 600 municipios en Colombia enfrentan un riesgo electoral.
- La vía que conduce a Buga con Buenaventura se encuentra cerrada por manifestantes que reclaman derechos sobre un predio que habría sido entregado a campesinos del Cauca.
- El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue denunciado por el escándalo de los helicópteros MI-17.
- La defensa de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe se pronunció sobre la orden del Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín, de investigarlos sobre el asesinato de dos líderes sociales a finales de los años 90.
Escuche el programa completo aquí: