Ministro Montealegre
Colombianas en Israel
Aniversario ataque Hamás
Pacto Histórico

Dos años de guerra en Gaza: 7 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 7 de octubre de 2025:

  • El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Bruselas para participar en el II Foro Global para movilizar inversiones sostenibles en el mundo.
  • El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la consulta interna del Pacto Histórico.
  • La Defensoría del Pueblo alertó que más de 600 municipios en Colombia enfrentan un riesgo electoral.
  • La vía que conduce a Buga con Buenaventura se encuentra cerrada por manifestantes que reclaman derechos sobre un predio que habría sido entregado a campesinos del Cauca.
  • El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue denunciado por el escándalo de los helicópteros MI-17.
  • La defensa de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe se pronunció sobre la orden del Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín, de investigarlos sobre el asesinato de dos líderes sociales a finales de los años 90.

Escuche el programa completo aquí:

