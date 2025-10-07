Dos años de guerra en Gaza: 7 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 7 de octubre de 2025:



El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Bruselas para participar en el II Foro Global para movilizar inversiones sostenibles en el mundo.

para participar en el II Foro Global para movilizar inversiones sostenibles en el mundo. El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la consulta interna del Pacto Histórico.

declaró improcedente la consulta interna del Pacto Histórico. La Defensoría del Pueblo alertó que más de 600 municipios en Colombia enfrentan un riesgo electoral .

. La vía que conduce a Buga con Buenaventura se encuentra cerrada por manifestantes que reclaman derechos sobre un predio que habría sido entregado a campesinos del Cauca.

por manifestantes que reclaman derechos sobre un predio que habría sido entregado a campesinos del Cauca. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue denunciado por el escándalo de los helicópteros MI-17.

La defensa de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe se pronunció sobre la orden del Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín, de investigarlos sobre el asesinato de dos líderes sociales a finales de los años 90.

Escuche el programa completo aquí: