Empezarán pruebas del Metro en Bogotá: Meridiano Blu, 12 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: septiembre 12, 2025 03:08 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 12 de septiembre de 2025:
- En Barranquilla solicitan investigación en la Corte Suprema de Justicia para determinar si hay méritos para investigar al ministro de Minas y Energía Edwin Palma.
- Se registra emergencia por socavón en una mina de oro en zona rural de Santander de Quilichao, que deja 7 mineros atrapados.
- Se refuerza la seguridad en Medellín luego del atentado en una torre de energía en el barrio Loreto.
- Más de 60 emergencias por lluvias se registran en Cartagena, las cuales dejan decenas de árboles caídos y múltiples daños a infraestructuras.
- El túnel de la línea hará cierres nocturnos durante 11 días en la vía Calarcá-Cajamarca para adelantar labores de mantenimiento.
- Ya terminó el ensamblaje del primer metro en Bogotá y se procederá a realizar las primeras pruebas de circulación.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk.
Escuche el programa completo aquí: