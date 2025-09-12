En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Empezarán pruebas del Metro en Bogotá: Meridiano Blu, 12 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 03:08 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 12 de septiembre de 2025:

  • En Barranquilla solicitan investigación en la Corte Suprema de Justicia para determinar si hay méritos para investigar al ministro de Minas y Energía Edwin Palma.
  • Se registra emergencia por socavón en una mina de oro en zona rural de Santander de Quilichao, que deja 7 mineros atrapados.
  • Se refuerza la seguridad en Medellín luego del atentado en una torre de energía en el barrio Loreto.
  • Más de 60 emergencias por lluvias se registran en Cartagena, las cuales dejan decenas de árboles caídos y múltiples daños a infraestructuras.
  • El túnel de la línea hará cierres nocturnos durante 11 días en la vía Calarcá-Cajamarca para adelantar labores de mantenimiento.
  • Ya terminó el ensamblaje del primer metro en Bogotá y se procederá a realizar las primeras pruebas de circulación.
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad