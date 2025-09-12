Empezarán pruebas del Metro en Bogotá: Meridiano Blu, 12 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 12 de septiembre de 2025:



En Barranquilla solicitan investigación en la Corte Suprema de Justicia para determinar si hay méritos para investigar al ministro de Minas y Energía Edwin Palma .

. Se registra emergencia por socavón en una mina de oro en zona rural de Santander de Quilichao , que deja 7 mineros atrapados.

, que deja 7 mineros atrapados. Se refuerza la seguridad en Medellín luego del atentado en una torre de energía en el barrio Loreto.

luego del atentado en una torre de energía en el barrio Loreto. Más de 60 emergencias por lluvias se registran en Cartagena, las cuales dejan decenas de árboles caídos y múltiples daños a infraestructuras.

las cuales dejan decenas de árboles caídos y múltiples daños a infraestructuras. El túnel de la línea hará cierres nocturnos durante 11 días en la vía Calarcá-Cajamarca para adelantar labores de mantenimiento.

para adelantar labores de mantenimiento. Ya terminó el ensamblaje del primer metro en Bogotá y se procederá a realizar las primeras pruebas de circulación.

y se procederá a realizar las primeras pruebas de circulación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk.

Escuche el programa completo aquí: