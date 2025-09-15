En vivo
JEP sancionará antiguo secretariado Farc: Meridiano Blu, 15 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 03:23 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 15 de septiembre de 2025:

  • Se registran protestas de los Rappitenderos en Bogotá por presuntos incumplimientos de acuerdos por parte de la plataforma.
  • La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará la primera sanción contra quienes conformaban antiguo secretariado de las Farc y que serían responsables de los secuestros de miles de colombianos en la época de la guerra.
  • Colombia está a la espera de la respuesta por parte de Estados Unidos sobre si continuará o no la certificación para el país en la lucha antidrogas.
  • Graves alteraciones al orden público en Colombia tras seis municipios afectados en el Valle del Cauca por arremetidas terroristas.
  • El frente 'Domingo Laín' del ELN asesinó al jefe de seguridad del alcalde de Arauca, quien denunció falta de recursos.
  • Enel no ha podido realizar mantenimientos a la planta hidroeléctrica en El Guavio por manifestaciones, lo que podría dejar a gran parte del centro del país sin energía.
  • Grave situación de desabastecimiento de combustible en la capital del Meta, debido al cierre de 9 días de la vía Bogotá- Villavicencio.

Escuche el programa completo aquí:

