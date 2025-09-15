JEP sancionará antiguo secretariado Farc: Meridiano Blu, 15 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: septiembre 15, 2025 03:23 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 15 de septiembre de 2025:
- Se registran protestas de los Rappitenderos en Bogotá por presuntos incumplimientos de acuerdos por parte de la plataforma.
- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará la primera sanción contra quienes conformaban antiguo secretariado de las Farc y que serían responsables de los secuestros de miles de colombianos en la época de la guerra.
- Colombia está a la espera de la respuesta por parte de Estados Unidos sobre si continuará o no la certificación para el país en la lucha antidrogas.
- Graves alteraciones al orden público en Colombia tras seis municipios afectados en el Valle del Cauca por arremetidas terroristas.
- El frente 'Domingo Laín' del ELN asesinó al jefe de seguridad del alcalde de Arauca, quien denunció falta de recursos.
- Enel no ha podido realizar mantenimientos a la planta hidroeléctrica en El Guavio por manifestaciones, lo que podría dejar a gran parte del centro del país sin energía.
- Grave situación de desabastecimiento de combustible en la capital del Meta, debido al cierre de 9 días de la vía Bogotá- Villavicencio.
Escuche el programa completo aquí: