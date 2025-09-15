JEP sancionará antiguo secretariado Farc: Meridiano Blu, 15 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 15 de septiembre de 2025:



Se registran protestas de los Rappitenderos en Bogotá por presuntos incumplimientos de acuerdos por parte de la plataforma.

por presuntos incumplimientos de acuerdos por parte de la plataforma. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará la primera sanción contra quienes conformaban antiguo secretariado de las Farc y que serían responsables de los secuestros de miles de colombianos en la época de la guerra.

y que serían responsables de los secuestros de miles de colombianos en la época de la guerra. Colombia está a la espera de la respuesta por parte de Estados Unidos sobre si continuará o no la certificación para el país en la lucha antidrogas .

. Graves alteraciones al orden público en Colombia tras seis municipios afectados en el Valle del Cauca por arremetidas terroristas .

. El frente 'Domingo Laín' del ELN asesinó al jefe de seguridad del alcalde de Arauca, quien denunció falta de recursos .

. Enel no ha podido realizar mantenimientos a la planta hidroeléctrica en El Guavio por manifestaciones, lo que podría dejar a gran parte del centro del país sin energía .

. Grave situación de desabastecimiento de combustible en la capital del Meta, debido al cierre de 9 días de la vía Bogotá- Villavicencio.

Escuche el programa completo aquí: