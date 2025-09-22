Las asonadas siguen en Colombia: Meridiano Blu, 22 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 22 de septiembre de 2025:



Después de una larga espera, la Interpol expidió una circular roja contra Carlos Ramón González, por el escándalo en la UNGRD .

. Se conocieron las cifras de las importaciones en Colombia del mes de julio , que mostraron la posibilidad de un crecimiento económico en el país.

La propuesta de fusionar varios partidos con el Pacto Histórico, sin la Colombia Humana, se encuentra en incertidumbre por decisión del CNE .

. La Presidencia de la República emitió una resolución que designa a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz .

. Tres colegios tuvieron que suspender las clases en La Plata, Huila, tras asonada por parte de las disidencias.

