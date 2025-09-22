Las asonadas siguen en Colombia: Meridiano Blu, 22 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: 22 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 22 de septiembre de 2025:
- Después de una larga espera, la Interpol expidió una circular roja contra Carlos Ramón González, por el escándalo en la UNGRD.
- Se conocieron las cifras de las importaciones en Colombia del mes de julio, que mostraron la posibilidad de un crecimiento económico en el país.
- La propuesta de fusionar varios partidos con el Pacto Histórico, sin la Colombia Humana, se encuentra en incertidumbre por decisión del CNE.
- La Presidencia de la República emitió una resolución que designa a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz.
- Tres colegios tuvieron que suspender las clases en La Plata, Huila, tras asonada por parte de las disidencias.
Escuche el programa completo aquí: