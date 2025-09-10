Más intentos de secuestro en Colombia: Meridiano Blu, 10 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: septiembre 10, 2025 05:10 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 10 de septiembre de 2025:
- Un nuevo intento de secuestro de militares por parte de civiles se produjo en Putumayo, mientras se adelantaban operativos contra la minería ilegal.
- La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, habló del proceso de descertificación que podría atravesar Colombia ante EE.UU.
- El secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, José Dorian Jiménez, fue asesinado mientras veía el partido Colombia Venezuela.
- Crisis en la vía Bogotá-Villavicencio tras las monumentales pérdidas en alimentos que deja el derrumbe del kilómetro 18 de la carretera.
- La vía Buga-Cartago registra 3 días de bloqueos por parte de integrantes de varios consejos comunitarios.
Escuche el programa completo aquí: