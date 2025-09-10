Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Charlie Kirk
Andrés D.C.
Atentado en Pradera, Valle
Colombia al Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Más intentos de secuestro en Colombia: Meridiano Blu, 10 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 05:10 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 10 de septiembre de 2025:

  • Un nuevo intento de secuestro de militares por parte de civiles se produjo en Putumayo, mientras se adelantaban operativos contra la minería ilegal.
  • La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, habló del proceso de descertificación que podría atravesar Colombia ante EE.UU.
  • El secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, José Dorian Jiménez, fue asesinado mientras veía el partido Colombia Venezuela.
  • Crisis en la vía Bogotá-Villavicencio tras las monumentales pérdidas en alimentos que deja el derrumbe del kilómetro 18 de la carretera.
  • La vía Buga-Cartago registra 3 días de bloqueos por parte de integrantes de varios consejos comunitarios.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos