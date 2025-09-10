Más intentos de secuestro en Colombia: Meridiano Blu, 10 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 10 de septiembre de 2025:



Un nuevo intento de secuestro de militares por parte de civiles se produjo en Putumayo , mientras se adelantaban operativos contra la minería ilegal.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, habló del proceso de descertificación que podría atravesar Colombia ante EE.UU.

El secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, José Dorian Jiménez, fue asesinado mientras veía el partido Colombia Venezuela.

Crisis en la vía Bogotá-Villavicencio tras las monumentales pérdidas en alimentos que deja el derrumbe del kilómetro 18 de la carretera.

La vía Buga-Cartago registra 3 días de bloqueos por parte de integrantes de varios consejos comunitarios.

Escuche el programa completo aquí: