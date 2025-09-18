Más oleadas de violencia en Colombia: Meridiano Blu, 18 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 18 de septiembre de 2025:



Se conoció la cifra de crecimiento de la economía colombiana para el mes de julio de 2025.

La Procuraduría General de la Nación sancionó a un policía por la muerte violenta de dos manifestantes durante las protestas sociales en 2020.

Entuerto jurídico para el Pacto Histórico tras la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral y la Personería Jurídica para la consulta interpartidista de octubre de 2025.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a las decisiones tomadas en la reunión con el presidente Gustavo Petro con respecto a la recuperación del hospital San Juan de Dios.

En menos de 24 horas, 8 personas fueron asesinadas en Cali, presuntamente, por hechos de violencia urbana.

, presuntamente, por hechos de violencia urbana. En Antioquia se registró un nuevo hecho de violencia tras un hostigamiento a la base militar de la ciudad de Anorí.

Escuche el programa completo aquí: