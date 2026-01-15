¿Medida cautelar a la emergencia económica? 15 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 15 de enero de 2026:



Pacientes de Nueva EPS manifiestan cansancio por la crisis de la entidad , que no ha prestado servicios esenciales a pacientes de alto riesgo.

Más de 17 gobernadores se reunieron para discutir sobre el decreto del gobierno de emergencia económica.

Gremio de camioneros denuncian que se irán a paro si no se acuerda un ajuste a los sobrecostos en peajes y combustible.

El presidente Gustavo Petro encabezará una reunión extraorinaria con la cúpula militar para evaluar la grave situación de orden público en el país.

El Ejército Nacional está intensificando los operativos para dar con la captura de 'alias El Menor', quien habría amenazado de muerte al presidente Gustavo Petro.

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Asocapitales le pidió a la Corte Constitucional que le imponga una medida cautelar al decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional.

Escuche el programa completo aquí: