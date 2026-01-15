¿Medida cautelar a la emergencia económica? 15 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 15 de enero de 2026:
- Pacientes de Nueva EPS manifiestan cansancio por la crisis de la entidad, que no ha prestado servicios esenciales a pacientes de alto riesgo.
- Más de 17 gobernadores se reunieron para discutir sobre el decreto del gobierno de emergencia económica.
- Gremio de camioneros denuncian que se irán a paro si no se acuerda un ajuste a los sobrecostos en peajes y combustible.
- El presidente Gustavo Petro encabezará una reunión extraorinaria con la cúpula militar para evaluar la grave situación de orden público en el país.
- El Ejército Nacional está intensificando los operativos para dar con la captura de 'alias El Menor', quien habría amenazado de muerte al presidente Gustavo Petro.
- La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.
- Asocapitales le pidió a la Corte Constitucional que le imponga una medida cautelar al decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional.
