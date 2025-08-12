Publicidad

Último adiós a Miguel Uribe en el Congreso: Meridiano Blu, 12 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 04:28 p. m.

Estos fueron los temas abordados durante Meridiano Blu, este martes, 12 de agosto de 2025:

  • Desde las 8:00 A.M., varios ciudadanos y líderes políticos han ido al Capitolio Nacional a despedir a Miguel Uribe.
  • Testimonios variados por parte de allegados recuerdan con dolor los magnicidios ocurridos en Colombia.
  • Siguen las amenazas de atentados contra distintos consejales y el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez.
  • Se conocen detalles del país en el que se harían las negociaciones del Gobierno Nacional con el Clan del Golfo.
  • Ecopetrol entregará un Reporte de Utilidades en la tarde de este martes, 12 de agosto.
  • Se produjo grave emergencia en Condoto, Chocó, debido a fuerte vendaval que dejó más de mil casas sin techo.
  • El Ideam lanzó una alerta por emergencias de lluvias a más de 400 pueblos del país.
  • Se registraron desordenes en la Fundación Universitaria Cecep debido a inconvenientes de los estudiantes para realizar las pruebas Saber.

Escuche el programa completo aquí:

