Último adiós a Miguel Uribe en el Congreso: Meridiano Blu, 12 de agosto de 2025, programa completo

Actualizado: agosto 12, 2025 04:28 p. m.
Estos fueron los temas abordados durante Meridiano Blu, este martes, 12 de agosto de 2025:
- Desde las 8:00 A.M., varios ciudadanos y líderes políticos han ido al Capitolio Nacional a despedir a Miguel Uribe.
- Testimonios variados por parte de allegados recuerdan con dolor los magnicidios ocurridos en Colombia.
- Siguen las amenazas de atentados contra distintos consejales y el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez.
- Se conocen detalles del país en el que se harían las negociaciones del Gobierno Nacional con el Clan del Golfo.
- Ecopetrol entregará un Reporte de Utilidades en la tarde de este martes, 12 de agosto.
- Se produjo grave emergencia en Condoto, Chocó, debido a fuerte vendaval que dejó más de mil casas sin techo.
- El Ideam lanzó una alerta por emergencias de lluvias a más de 400 pueblos del país.
- Se registraron desordenes en la Fundación Universitaria Cecep debido a inconvenientes de los estudiantes para realizar las pruebas Saber.
Escuche el programa completo aquí: