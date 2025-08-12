Último adiós a Miguel Uribe en el Congreso: Meridiano Blu, 12 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas abordados durante Meridiano Blu, este martes, 12 de agosto de 2025:



Desde las 8:00 A.M., varios ciudadanos y líderes políticos han ido al Capitolio Nacional a despedir a Miguel Uribe .

. Testimonios variados por parte de allegados recuerdan con dolor los magnicidios ocurridos en Colombia .

. Siguen las amenazas de atentados contra distintos consejales y el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez .

. Se conocen detalles del país en el que se harían las negociaciones del Gobierno Nacional con el Clan del Golfo .

Ecopetrol entregará un Reporte de Utilidades en la tarde de este martes, 12 de agosto.

Se produjo grave emergencia en Condoto, Chocó, debido a fuerte vendaval que dejó más de mil casas sin techo.

El Ideam lanzó una alerta por emergencias de lluvias a más de 400 pueblos del país.

Se registraron desordenes en la Fundación Universitaria Cecep debido a inconvenientes de los estudiantes para realizar las pruebas Saber.

