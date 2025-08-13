Misa de exequias a Miguel Uribe: Meridiano Blu, 13 de agosto de 2025, programa completo

Actualizado: agosto 13, 2025 03:28 p. m.
Así transcurrió la ceremonia fúnebre de Miguel Uribe durante Meridiano Blu, este miércoles, 13 de agosto de 2025:
- Fueron varios los asistentes a las exequias de Miguel Uribe, acompañando a la familia en la misa. Fanáticos, amigos y distintos políticos estuvieron presentes en el homenaje fúnebre.
- En medio de la ceremonia, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe, dio un fuerte discurso llamando a los colombianos a devolver la paz.
- María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, dio un discurso de amor y agradecimiento por su esposo.
Escuche el programa completo aquí: