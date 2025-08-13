Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Funeral de Miguel Uribe
Niña desaparecida en Cajicá
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Misa de exequias a Miguel Uribe: Meridiano Blu, 13 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 03:28 p. m.

Así transcurrió la ceremonia fúnebre de Miguel Uribe durante Meridiano Blu, este miércoles, 13 de agosto de 2025:

  • Fueron varios los asistentes a las exequias de Miguel Uribe, acompañando a la familia en la misa. Fanáticos, amigos y distintos políticos estuvieron presentes en el homenaje fúnebre.
  • En medio de la ceremonia, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe, dio un fuerte discurso llamando a los colombianos a devolver la paz.
  • María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, dio un discurso de amor y agradecimiento por su esposo.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos