Nuevas críticas entre Colombia y EEUU: 3 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 3 de octubre de 2025:



El Gobierno de Estados Unidos lanzó fuertes críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y la política de paz total en Colombia.

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas realizadas por el Gobierno de Estados Unidos sobre la paz y su administración.

En el mar Caribe, una quinta narcolancha fue impactada por el Gobierno de Estados Unidos. Cuatro personas murieron.

Investigan el atentado del que fueron víctimas 4 dragoneantes del Inpec en las instalaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.

La Alcaldía de Ibagué desmintió las declaraciones del presidente Petro sobre un chef que falleció en la ciudad.

La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a dos policías por presuntos nexos con alias 'Papá Pitufo'.

