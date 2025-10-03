Nuevas críticas entre Colombia y EEUU: 3 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 3 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 3 de octubre de 2025:
- El Gobierno de Estados Unidos lanzó fuertes críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y la política de paz total en Colombia.
- El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas realizadas por el Gobierno de Estados Unidos sobre la paz y su administración.
- En el mar Caribe, una quinta narcolancha fue impactada por el Gobierno de Estados Unidos. Cuatro personas murieron.
- Investigan el atentado del que fueron víctimas 4 dragoneantes del Inpec en las instalaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.
- La Alcaldía de Ibagué desmintió las declaraciones del presidente Petro sobre un chef que falleció en la ciudad.
- La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a dos policías por presuntos nexos con alias 'Papá Pitufo'.
Escuche el programa completo aquí: