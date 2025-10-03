En vivo
Nuevas críticas entre Colombia y EEUU: 3 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 3 de octubre de 2025:

  • El Gobierno de Estados Unidos lanzó fuertes críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y la política de paz total en Colombia.
  • El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas realizadas por el Gobierno de Estados Unidos sobre la paz y su administración.
  • En el mar Caribe, una quinta narcolancha fue impactada por el Gobierno de Estados Unidos. Cuatro personas murieron.
  • Investigan el atentado del que fueron víctimas 4 dragoneantes del Inpec en las instalaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.
  • La Alcaldía de Ibagué desmintió las declaraciones del presidente Petro sobre un chef que falleció en la ciudad.
  • La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a dos policías por presuntos nexos con alias 'Papá Pitufo'.

Escuche el programa completo aquí:

