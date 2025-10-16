En vivo
Otra vez bloqueos en Colombia: 16 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 16 de octubre de 2025:

  • Trump anunció que si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, entrará a tomar medidas drásticas.
  • Miembros del denominado Congreso de los Pueblos continúan tomándose varios edificios gubernamentales en Bogotá.
  • Encapuchados vandalizaron el portal de Transmilenio del 20 de Julio y generaron caos en el sistema, además de una afectación al peaje Río de Bogotá.
  • Se registra una crítica situación en el Puerto de Buenaventura, que se encuentra en desabastecimiento de gas y alimentos por protestas.
  • Arturo Ortega, integrante del Comité Intergremial, rechazó los bloqueos en la vía Pasto - Popayán, que generan pérdidas millonarias.
  • La planta regasificadora SPEC, en Cartagena, se encuentra en proceso de enfriamiento, posterior a la finalización del mantenimiento.
  • La Federación Colombiana de Enfermedades Raras rechazó el boletín emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde, aparentemente, se evidenciaba una disminución de muertes de pacientes con enfermedades raras.

Escuche el programa completo aquí:

