Otra vez bloqueos en Colombia: 16 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 16 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 16 de octubre de 2025:
- Trump anunció que si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, entrará a tomar medidas drásticas.
- Miembros del denominado Congreso de los Pueblos continúan tomándose varios edificios gubernamentales en Bogotá.
- Encapuchados vandalizaron el portal de Transmilenio del 20 de Julio y generaron caos en el sistema, además de una afectación al peaje Río de Bogotá.
- Se registra una crítica situación en el Puerto de Buenaventura, que se encuentra en desabastecimiento de gas y alimentos por protestas.
- Arturo Ortega, integrante del Comité Intergremial, rechazó los bloqueos en la vía Pasto - Popayán, que generan pérdidas millonarias.
- La planta regasificadora SPEC, en Cartagena, se encuentra en proceso de enfriamiento, posterior a la finalización del mantenimiento.
- La Federación Colombiana de Enfermedades Raras rechazó el boletín emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde, aparentemente, se evidenciaba una disminución de muertes de pacientes con enfermedades raras.
Escuche el programa completo aquí: