Otra vez bloqueos en Colombia: 16 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 16 de octubre de 2025:



Trump anunció que si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, entrará a tomar medidas drásticas .

Miembros del denominado Congreso de los Pueblos continúan tomándose varios edificios gubernamentales en Bogotá.

Encapuchados vandalizaron el portal de Transmilenio del 20 de Julio y generaron caos en el sistema, además de una afectación al peaje Río de Bogotá.

Se registra una crítica situación en el Puerto de Buenaventura, que se encuentra en desabastecimiento de gas y alimentos por protestas.

Arturo Ortega, integrante del Comité Intergremial, rechazó los bloqueos en la vía Pasto - Popayán, que generan pérdidas millonarias.

La planta regasificadora SPEC, en Cartagena, se encuentra en proceso de enfriamiento, posterior a la finalización del mantenimiento.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras rechazó el boletín emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde, aparentemente, se evidenciaba una disminución de muertes de pacientes con enfermedades raras.

