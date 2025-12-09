Otra vez se hunde la reforma tributaria: 9 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 9 de diciembre de 2025:



Se está desarrollando la concertación del salario mínimo para 2026. Los gremios tienen hasta el 15 de diciembre para acordar la cifra.

Hasta el momento se desconoce el paradero de María Corina Machado , quien confirmó que se presentaría a la ceremonia de premiación del Nobel de Paz 2025.

, quien confirmó que se presentaría a la ceremonia de premiación del Nobel de Paz 2025. Por segunda vez consecutiva, queda hundida la reforma tributaria en el Congreso de la República .

. Estados Unidos sancionó a varios colombianos por participar en la guerra de Sudán .

. Aumenta la cifra de personas quemadas con pólvora en el país durante lo corrido del mes de diciembre.

durante lo corrido del mes de diciembre. Australia se convirtió en el primer país en el mundo en prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16 años.

Escuche el programa completo aquí: