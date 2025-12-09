Otra vez se hunde la reforma tributaria: 9 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 9 de diciembre de 2025:
- Se está desarrollando la concertación del salario mínimo para 2026. Los gremios tienen hasta el 15 de diciembre para acordar la cifra.
- Hasta el momento se desconoce el paradero de María Corina Machado, quien confirmó que se presentaría a la ceremonia de premiación del Nobel de Paz 2025.
- Por segunda vez consecutiva, queda hundida la reforma tributaria en el Congreso de la República.
- Estados Unidos sancionó a varios colombianos por participar en la guerra de Sudán.
- Aumenta la cifra de personas quemadas con pólvora en el país durante lo corrido del mes de diciembre.
- Australia se convirtió en el primer país en el mundo en prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16 años.
Escuche el programa completo aquí: