Homenaje a Miguel Uribe Turbay: Meridiano Blu, 11 de agosto de 2025, programa completo

Los restos de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial fallecido , serán llevados al Capitolio Nacional para su servicio fúnebre.

El cuerpo de Miguel Uribe Turbay continúa en Medicina Legal y será entregado en el transcurso de la tarde.

Gustavo Petro, Presidente de la República, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar la situación de seguridad de Colombia luego del magnicidio de Miguel Uribe.

