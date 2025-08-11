Publicidad

Homenaje a Miguel Uribe Turbay: Meridiano Blu, 11 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 04:37 p. m.

Estos fueron los temas abordados durante Meridiano Blu, este lunes, 11 de agosto de 2025:

  • Los restos de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial fallecido, serán llevados al Capitolio Nacional para su servicio fúnebre.
  • El cuerpo de Miguel Uribe Turbay continúa en Medicina Legal y será entregado en el transcurso de la tarde.
  • Gustavo Petro, Presidente de la República, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar la situación de seguridad de Colombia luego del magnicidio de Miguel Uribe.

Escuche el programa completo aquí:

