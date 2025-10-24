Petro publicado en la lista Clinton: 24 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 24 de octubre de 2025:



Los canales digitales de Bancolombia sufrieron una falla de comunicación entre sus servidores a nivel nacional.

Estados Unidos ordenó el despliegue de su portaaviones más fuerte hacia la Costa Caribe .

. El ministro de Justicia Eduardo Montealegre renunció hoy a su cargo .

. El general (r) William Rincón fue reconocido como el nuevo director de la Escuela de Policías .

. Mas de 150 niños resultaron intoxicados en 8 colegios en Barranquilla .

. El presidente de la República Gustavo Petro fue publicado en la lista Clinton junto con varios de sus allegados, entre ellos, el ministro de Interior Armando Benedetti.

