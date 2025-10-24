En vivo
Petro publicado en la lista Clinton: 24 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 24 de octubre de 2025:

  • Los canales digitales de Bancolombia sufrieron una falla de comunicación entre sus servidores a nivel nacional.
  • Estados Unidos ordenó el despliegue de su portaaviones más fuerte hacia la Costa Caribe.
  • El ministro de Justicia Eduardo Montealegre renunció hoy a su cargo.
  • El general (r) William Rincón fue reconocido como el nuevo director de la Escuela de Policías.
  • Mas de 150 niños resultaron intoxicados en 8 colegios en Barranquilla.
  • El presidente de la República Gustavo Petro fue publicado en la lista Clinton junto con varios de sus allegados, entre ellos, el ministro de Interior Armando Benedetti.

Escuche el programa completo aquí:

