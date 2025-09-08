¿Puerta abierta al glifosato?: Meridiano Blu, 8 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 8 de septiembre de 2025:



Ya fueron dejados en libertad los 45 militares secuestrados en El Tambo, Valle del Cauca , y se conocieron los primeros testimonios.

Presidente Petro estaría abriendo la puerta a la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos ubicados en las zonas donde haya agresiones contra la fuerza pública.

Un asesor de la alcaldesa del Municipio de Mosquera, Nariño, falleció en un hecho confuso entre los habitantes de la lancha donde se dirigían y la Fuerza armada.

Vía al Llano continúa cerrada por gigantesco derrumbe en el kilómetro 18, mientras las autoridades buscan controlar la situación.

Se registra una ponencia que contempla la posible separación de la Colombia Humana del Movimiento Pacto Histórico.

. Se espera el regreso voluntario a sus territorios de más de 1.800 indígenas emberás, que empezará desde el Parque Nacional.

Escuche el programa completo aquí: