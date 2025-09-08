¿Puerta abierta al glifosato?: Meridiano Blu, 8 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: septiembre 08, 2025 04:28 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 8 de septiembre de 2025:
- Ya fueron dejados en libertad los 45 militares secuestrados en El Tambo, Valle del Cauca, y se conocieron los primeros testimonios.
- Presidente Petro estaría abriendo la puerta a la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos ubicados en las zonas donde haya agresiones contra la fuerza pública.
- Un asesor de la alcaldesa del Municipio de Mosquera, Nariño, falleció en un hecho confuso entre los habitantes de la lancha donde se dirigían y la Fuerza armada.
- Vía al Llano continúa cerrada por gigantesco derrumbe en el kilómetro 18, mientras las autoridades buscan controlar la situación.
- Se registra una ponencia que contempla la posible separación de la Colombia Humana del Movimiento Pacto Histórico.
- Se espera el regreso voluntario a sus territorios de más de 1.800 indígenas emberás, que empezará desde el Parque Nacional.
Escuche el programa completo aquí: