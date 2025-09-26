En vivo
¿Qué está pasando con el acuerdo de paz? Meridiano Blu, 26 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 26 de septiembre de 2025:

  • El presidente Gustavo Petro participó en la manifestación pro Palestina que se realizó al frente de la sede de la Asamblea General de la ONU.
  • Se registró una balacera frente a un banco en el sur de Cali que dejó tres personas heridas.
  • Carolina Corcho y Daniel Quintero no se inscribieron en ninguna consulta porque no cuentan con el abal de ningún partido político.
  • La Procuraduría emitió un informe en el que se revelaron graves fallas en la implementación del acuerdo de paz.
  • Se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra la civil que presuntamente se infiltró en el esquema de seguridad del presidente de la República.

Escuche el programa completo aquí:

