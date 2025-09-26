¿Qué está pasando con el acuerdo de paz? Meridiano Blu, 26 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 26 de septiembre de 2025:



El presidente Gustavo Petro participó en la manifestación pro Palestina que se realizó al frente de la sede de la Asamblea General de la ONU .

Se registró una balacera frente a un banco en el sur de Cali que dejó tres personas heridas.

Carolina Corcho y Daniel Quintero no se inscribieron en ninguna consulta porque no cuentan con el abal de ningún partido político.

La Procuraduría emitió un informe en el que se revelaron graves fallas en la implementación del acuerdo de paz.

. Se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra la civil que presuntamente se infiltró en el esquema de seguridad del presidente de la República.

