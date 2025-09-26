¿Qué está pasando con el acuerdo de paz? Meridiano Blu, 26 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: 26 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 26 de septiembre de 2025:
- El presidente Gustavo Petro participó en la manifestación pro Palestina que se realizó al frente de la sede de la Asamblea General de la ONU.
- Se registró una balacera frente a un banco en el sur de Cali que dejó tres personas heridas.
- Carolina Corcho y Daniel Quintero no se inscribieron en ninguna consulta porque no cuentan con el abal de ningún partido político.
- La Procuraduría emitió un informe en el que se revelaron graves fallas en la implementación del acuerdo de paz.
- Se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra la civil que presuntamente se infiltró en el esquema de seguridad del presidente de la República.
Escuche el programa completo aquí: