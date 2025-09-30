¿Qué pasa con la seguridad política? 30 de septiembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 30 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 30 de septiembre de 2025:
- Se registran protestas de los transportadores y habitantes de los alrededores de la vía al Llano por el estado actual de la carretera y el caos en la movilidad.
- La reforma a la salud se encuentra en discusión en la Comisión Séptima del Senado de la República.
- En el municipio de Saravena, en Arauca, el exconcejal Luis Naranjo fue víctima de un atentado con balas de fusil.
- Se conocerán detalles del monto de la condena de Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
- En el Chocó, dos turistas y un guía murieron ahogados en una playa tras ser arrastrados por una ola.
- Se suspendieron temporalmente las clases en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, tras los ataques ocurridos previo a las elecciones a rector de la institución.
Escuche el programa completo aquí: