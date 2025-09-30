¿Qué pasa con la seguridad política? 30 de septiembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 30 de septiembre de 2025:



Se registran protestas de los transportadores y habitantes de los alrededores de la vía al Llano por el estado actual de la carretera y el caos en la movilidad.

por el estado actual de la carretera y el caos en la movilidad. La reforma a la salud se encuentra en discusión en la Comisión Séptima del Senado de la República.

en la Comisión Séptima del Senado de la República. En el municipio de Saravena, en Arauca, el exconcejal Luis Naranjo fue víctima de un atentado con balas de fusil .

. Se conocerán detalles del monto de la condena de Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez .

. En el Chocó, dos turistas y un guía murieron ahogados en una playa tras ser arrastrados por una ola.

tras ser arrastrados por una ola. Se suspendieron temporalmente las clases en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, tras los ataques ocurridos previo a las elecciones a rector de la institución.

