¿Qué pasó con el juicio a Diego Cadena?: Meridiano Blu, 15 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 03:13 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 15 de agosto de 2025:

  • Crece la preocupación por pacientes con epilepsia que llevan esperando mas de seis meses por medicamentos.
  • Se registran bloqueos en la Carrera Séptima y en la movilidad de TransMilenio de la zona por manifestaciones del mitín de Solidaridad con Sintramienergética.
  • La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra en la isla Santa Rosa adelantando un acto de soberanía del distrito.
  • Crece la preocupación por el secuestro de la médica Daniela Hernández, en el Valle del Cauca y continúan las investigaciones.
  • Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe Vélez, está en el juicio por manipulación de testigos en el caso Uribe.
  • Alerta por paso de una onda tropical que ocasionará fuertes lluvias en el Caribe colombiano y la región del Orinoco.

Escuche el programa completo aquí:

