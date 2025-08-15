¿Qué pasó con el juicio a Diego Cadena?: Meridiano Blu, 15 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 15 de agosto de 2025:



Crece la preocupación por pacientes con epilepsia que llevan esperando mas de seis meses por medicamentos .

Se registran bloqueos en la Carrera Séptima y en la movilidad de TransMilenio de la zona por manifestaciones del mitín de Solidaridad con Sintramienergética.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra en la isla Santa Rosa adelantando un acto de soberanía del distrito.

Crece la preocupación por el secuestro de la médica Daniela Hernández, en el Valle del Cauca y continúan las investigaciones.

Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe Vélez, está en el juicio por manipulación de testigos en el caso Uribe.

Alerta por paso de una onda tropical que ocasionará fuertes lluvias en el Caribe colombiano y la región del Orinoco.

Escuche el programa completo aquí: