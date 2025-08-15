¿Qué pasó con el juicio a Diego Cadena?: Meridiano Blu, 15 de agosto de 2025, programa completo

Actualizado: agosto 15, 2025 03:13 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 15 de agosto de 2025:
- Crece la preocupación por pacientes con epilepsia que llevan esperando mas de seis meses por medicamentos.
- Se registran bloqueos en la Carrera Séptima y en la movilidad de TransMilenio de la zona por manifestaciones del mitín de Solidaridad con Sintramienergética.
- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra en la isla Santa Rosa adelantando un acto de soberanía del distrito.
- Crece la preocupación por el secuestro de la médica Daniela Hernández, en el Valle del Cauca y continúan las investigaciones.
- Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe Vélez, está en el juicio por manipulación de testigos en el caso Uribe.
- Alerta por paso de una onda tropical que ocasionará fuertes lluvias en el Caribe colombiano y la región del Orinoco.
Escuche el programa completo aquí: