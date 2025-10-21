¿Que viene tras la absolución de Uribe? 21 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 21 de octubre de 2025:



El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto en segunda instancia de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La defensa del senador Iván Cepeda confirmó que interpondrá el recurso de casación ante la decisión del tribunal.

El expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a acatar la decisión del tribunal tras conocer la absolución de Uribe.

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos sigue en tensión, pero Petro se comprometió a bajar el tono ante Estados Unidos.

La canciller Rosa Villavicencio confirmó que viajará en las próximas horas a Nueva York en medio de la búsqueda por reducir la crisis diplomática con EE. UU..

