Renuncia clave en Ecopetrol: 14 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 14 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 14 de octubre de 2025:
- La nueva crisis en Ecopetrol. Se trata de la renuncia Mónica de Greiff a la junta directiva.
- Las autoridades colombianas están investigando un plan para atentar contra el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, y las congresistas Paloma Valencia y Catherine Juvinao.
- Se registró un atentado con drones cargados con explosivos en la casa del alcalde de Calamar, en el Guaviare.
- El denominado Congreso de los Pueblos se encuentra en manifestaciones en seis entidades del Gobierno.
- En la Comisión Séptima del Congreso avanza a paso lento el debate de la reforma a la salud.
- Con un plan candado buscan a 17 delincuentes que protagonizaron una fuga masiva en la estación de policía de Apartadó, en Antioquia.
- Las autoridades de Norte de Santander investigan si el ELN está vinculado con el atentado al carro de campaña del precandidato Abelardo de la Espriella.
- Dos activistas venezolanos se encuentran en recuperación tras el atentado que sufrieron en Bogotá.
Escuche el programa completo aquí: