En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Renuncia clave en Ecopetrol: 14 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 14 de octubre de 2025:

  • La nueva crisis en Ecopetrol. Se trata de la renuncia Mónica de Greiff a la junta directiva.
  • Las autoridades colombianas están investigando un plan para atentar contra el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, y las congresistas Paloma Valencia y Catherine Juvinao.
  • Se registró un atentado con drones cargados con explosivos en la casa del alcalde de Calamar, en el Guaviare.
  • El denominado Congreso de los Pueblos se encuentra en manifestaciones en seis entidades del Gobierno.
  • En la Comisión Séptima del Congreso avanza a paso lento el debate de la reforma a la salud.
  • Con un plan candado buscan a 17 delincuentes que protagonizaron una fuga masiva en la estación de policía de Apartadó, en Antioquia.
  • Las autoridades de Norte de Santander investigan si el ELN está vinculado con el atentado al carro de campaña del precandidato Abelardo de la Espriella.
  • Dos activistas venezolanos se encuentran en recuperación tras el atentado que sufrieron en Bogotá.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad