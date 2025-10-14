Renuncia clave en Ecopetrol: 14 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 14 de octubre de 2025:



La nueva crisis en Ecopetrol. Se trata de la renuncia Mónica de Greiff a la junta directiva.

Las autoridades colombianas están investigando un plan para atentar contra el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, y las congresistas Paloma Valencia y Catherine Juvinao.

Se registró un atentado con drones cargados con explosivos en la casa del alcalde de Calamar, en el Guaviare.

El denominado Congreso de los Pueblos se encuentra en manifestaciones en seis entidades del Gobierno .

. En la Comisión Séptima del Congreso avanza a paso lento el debate de la reforma a la salud .

. Con un plan candado buscan a 17 delincuentes que protagonizaron una fuga masiva en la estación de policía de Apartadó, en Antioquia.

Las autoridades de Norte de Santander investigan si el ELN está vinculado con el atentado al carro de campaña del precandidato Abelardo de la Espriella.

del precandidato Abelardo de la Espriella. Dos activistas venezolanos se encuentran en recuperación tras el atentado que sufrieron en Bogotá.

