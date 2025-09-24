Rescatados los mineros de Segovia: Meridiano Blu, 24 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 24 de septiembre de 2025:



Nueve personas habitantes de calle fallecieron en Barranquilla por consumir licor artesanal con un ingrediente letal .

. Se registraron graves disturbios en medio de un operativo de desalojo en el corregimiento de El Hormiguero, en Cali.

en el corregimiento de El Hormiguero, en Cali. Fueron rescatados los 23 mineros atrapados en un yacimiento de oro en Segovia, en Antioquia.

en un yacimiento de oro en Segovia, en Antioquia. Fecoljuegos le solicitó al gobierno la suspensión de una plataforma internacional que permite apostar con los resultados de las elecciones presidenciales .

. Una avioneta se cayó mientras despegaba en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, Venezuela.

