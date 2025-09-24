Rescatados los mineros de Segovia: Meridiano Blu, 24 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: 24 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 24 de septiembre de 2025:
- Nueve personas habitantes de calle fallecieron en Barranquilla por consumir licor artesanal con un ingrediente letal.
- Se registraron graves disturbios en medio de un operativo de desalojo en el corregimiento de El Hormiguero, en Cali.
- Fueron rescatados los 23 mineros atrapados en un yacimiento de oro en Segovia, en Antioquia.
- Fecoljuegos le solicitó al gobierno la suspensión de una plataforma internacional que permite apostar con los resultados de las elecciones presidenciales.
- Una avioneta se cayó mientras despegaba en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, Venezuela.
Escuche el programa completo aquí: