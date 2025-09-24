En vivo
Mineros en Segovia
Vía la Llano
Petro en la ONU
B King y Regio Clown

Rescatados los mineros de Segovia: Meridiano Blu, 24 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 24 de septiembre de 2025:

  • Nueve personas habitantes de calle fallecieron en Barranquilla por consumir licor artesanal con un ingrediente letal.
  • Se registraron graves disturbios en medio de un operativo de desalojo en el corregimiento de El Hormiguero, en Cali.
  • Fueron rescatados los 23 mineros atrapados en un yacimiento de oro en Segovia, en Antioquia.
  • Fecoljuegos le solicitó al gobierno la suspensión de una plataforma internacional que permite apostar con los resultados de las elecciones presidenciales.
  • Una avioneta se cayó mientras despegaba en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, Venezuela.

Escuche el programa completo aquí:

