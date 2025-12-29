¿Salario mínimo queda en 23 %? 29 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 26 de diciembre de 2025:



Tres de los involucrados en el desfalco del contrato de los helicópterios MI-17 del Ministerio de Defensa fueron dejados en libertad, pero continúan vinculados en la investigación .

. Miles de viajeros continúan saliendo de las principales ciudades del país. Este fin de semana se movilizaron alrededor de 155.000 pasajeros en las tres terminales de transporte de Bogotá.

El Ministerio de Transporte alertó por el impresionante incremento de los tiquetes aereos en todo el país durante el aumento de demanda en los vuelos por el fin de año.

El presidente de la República anunció que hoy, a las 7:00 de la noche, se conocerá la cífra del aumento del Salario Mínimo para 2026 a través de una alocución presidencial.

En el Catatumbo, los enfrentamientos entre las disidencias de 'alias Calarcá' y el ELN han provocado desplazamientos de 1.000 personas y el confinamiento de otras 1.000 .

. La cifra de personas quemadas por pólvora durante la temporada de diciembre aumentó un 14 % en comparación con el mismo período de 2024.

