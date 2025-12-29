¿Salario mínimo queda en 23 %? 29 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 26 de diciembre de 2025:
- Tres de los involucrados en el desfalco del contrato de los helicópterios MI-17 del Ministerio de Defensa fueron dejados en libertad, pero continúan vinculados en la investigación.
- Miles de viajeros continúan saliendo de las principales ciudades del país. Este fin de semana se movilizaron alrededor de 155.000 pasajeros en las tres terminales de transporte de Bogotá.
- El Ministerio de Transporte alertó por el impresionante incremento de los tiquetes aereos en todo el país durante el aumento de demanda en los vuelos por el fin de año.
- El presidente de la República anunció que hoy, a las 7:00 de la noche, se conocerá la cífra del aumento del Salario Mínimo para 2026 a través de una alocución presidencial.
- En el Catatumbo, los enfrentamientos entre las disidencias de 'alias Calarcá' y el ELN han provocado desplazamientos de 1.000 personas y el confinamiento de otras 1.000.
- La cifra de personas quemadas por pólvora durante la temporada de diciembre aumentó un 14 % en comparación con el mismo período de 2024.
