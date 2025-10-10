En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Terror por atentados del ELN en Colombia: 10 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 10 de octubre de 2025:

  • La sede de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue desalojada por presunta presencia de explosivos en la institución.
  • Dos menores de edad resultaron gravemente heridos luego de activar un artefacto explosivo en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.
  • El premio Nobel de Paz fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
  • El Ejército anunció aumento de medidas de seguridad en la Base Militar de Puerto Jordán, tras ataque terrorista del ELN.
  • El Gobierno nacional rechazó la reciente conclusión del Consejo de Estado de regular las alocuciones presidenciales.
  • La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida por el Congreso a seis meses de las elecciones generales.
  • El próximo lunes serán liberadas 48 personas secuestrados por Hamás, e Israel ya tiene preparados hospitales para recibirlos.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad