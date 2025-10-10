Terror por atentados del ELN en Colombia: 10 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 10 de octubre de 2025:



La sede de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue desalojada por presunta presencia de explosivos en la institución.

Dos menores de edad resultaron gravemente heridos luego de activar un artefacto explosivo en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

El premio Nobel de Paz fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El Ejército anunció aumento de medidas de seguridad en la Base Militar de Puerto Jordán, tras ataque terrorista del ELN.

El Gobierno nacional rechazó la reciente conclusión del Consejo de Estado de regular las alocuciones presidenciales.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida por el Congreso a seis meses de las elecciones generales.

El próximo lunes serán liberadas 48 personas secuestrados por Hamás, e Israel ya tiene preparados hospitales para recibirlos.

