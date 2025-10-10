Terror por atentados del ELN en Colombia: 10 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 10 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 10 de octubre de 2025:
- La sede de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue desalojada por presunta presencia de explosivos en la institución.
- Dos menores de edad resultaron gravemente heridos luego de activar un artefacto explosivo en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.
- El premio Nobel de Paz fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
- El Ejército anunció aumento de medidas de seguridad en la Base Militar de Puerto Jordán, tras ataque terrorista del ELN.
- El Gobierno nacional rechazó la reciente conclusión del Consejo de Estado de regular las alocuciones presidenciales.
- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida por el Congreso a seis meses de las elecciones generales.
- El próximo lunes serán liberadas 48 personas secuestrados por Hamás, e Israel ya tiene preparados hospitales para recibirlos.
Escuche el programa completo aquí: