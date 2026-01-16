Un año de enfrentamientos en el Catatumbo: 16 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 16 de enero de 2026:



En la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, delincuentes asaltaron dos camiones tipo niñera y se llevaron alrededor de 17 vehículos que eran transportados en ellos .

. El Ejército Nacional frustró un atentado terrorista por parte del ELN en la vía entre Medellín y la Costa Caribe.

en la vía entre Medellín y la Costa Caribe. Hoy se cumple un año de la guerra en el Catatumbo por enfrentamientos entre el Frente 33 de las Farc y el ELN , hechos que dejan a más de 100.000 personas desplazadas.

, hechos que dejan a más de 100.000 personas desplazadas. El director del Observatorio de Vacunación, Luis Jorge Hernández, denuncia que falta más de medio billón de pesos para el plan de vacunación del gobierno para 2026 .

. Se conocieron videos donde se confirma que el múltiple accidente ocurrido en la Av. 68 fue el resultado de una persecución luego de un atraco .

. Una juez avaló por un año más el principio de oportunidad otorgado a Days Vásquez, esposa de Nicolás Petro, para que siga declarando en su contra .

. La Fiscalía solicitó que se cierre el proceso por la muerte de la cadete Lina Zapata, quien murió al interior de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander.

Escuche el programa completo aquí: