Abren el puente más alto del mundo, que reduce tiempo de viaje de 2 horas a 2 minutos

El suroeste de China acaba de sumar un nuevo hito a su lista de grandes infraestructuras. En la provincia de Guizhou fue inaugurado oficialmente el Puente Gran Cañón Huajiang, una obra que establece varias marcas mundiales y que ya está en operación para vehículos desde el domingo 28 de septiembre, según reportaron medios internacionales como NBC News y CNN.

El puente atraviesa el río Beipan, en una zona montañosa de difícil acceso. Antes de su apertura, el recorrido por el cañón tomaba alrededor de dos horas debido a las curvas de las carreteras que bordeaban las montañas.

Con la nueva estructura, el cruce se hace en solo dos minutos, lo que representa un cambio en la movilidad de la región.

De acuerdo con NBC News, el viaducto mide 1.400 metros de largo y alcanza una altura de 625 metros sobre el río, lo que lo convierte en el puente más alto del mundo. Además, también ostenta el récord de ser el más extenso en una zona montañosa.



Cafetería en el puente más alto del mundo en China Foto: AFP

Sustituye a otro récord en la misma provincia

La construcción, que tardó tres años y ocho meses, le arrebató el título al Puente Beipanjiang, también en Guizhou y sobre el mismo río.

Las autoridades locales, citadas por NBC News, explicaron que el proyecto no solo facilita el transporte, sino que también busca dinamizar el turismo y el crecimiento económico en esta parte de China.

Su altura, que prácticamente iguala los 632 metros de la Shanghai Tower -el rascacielos número uno de China, situado en la megalópolis oriental de Shanghái-, supera en 60 metros al actual poseedor del récord, el puente de Duge, que se sitúa tan solo a unos 200 kilómetros de distancia, también sobre el río Beipan.

La provincia de Guizhou, recalca el diario hongkonés South China Morning Post, alberga casi la mitad de los cien puentes más altos del mundo debido a su escarpada orografía. De hecho, tan solo tres de los 50 que copan la lista, todos ellos con alturas superiores a los 300 metros, se encuentran fuera de las fronteras chinas.

Puente más alto del mundo en China Foto: AFP

¿Qué más ofrece el puente más alto del mundo?

Más allá de su función vial, el puente fue diseñado para convertirse en un punto de atracción. Una de sus torres incluye un mirador con cafetería a unos 792 metros de altura, accesible mediante un ascensor de alta velocidad.

Los visitantes pueden además caminar por una pasarela de vidrio suspendida a 579 metros sobre el río, o practicar bungee jumping, actividades que refuerzan el carácter turístico de la estructura.

El título de “más alto del mundo” había estado durante décadas en manos del Royal Gorge Bridge en Estados Unidos.

Ubicado en el estado de Colorado, sobre el río Arkansas, este puente se eleva a 291 metros y fue construido en 1929 en solo siete meses, de acuerdo con su sitio oficial. Conservó el récord hasta 2001, cuando comenzó a ser superado por grandes proyectos en Asia.