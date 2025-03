Alcalde Galán toma decisión con parrillero en moto que molestará a muchos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, descartó este martes, 25 de marzo, la posibilidad de implementar nuevamente una restricción generalizada al parrillero en motocicleta como medida para reducir la delincuencia en la ciudad.

La decisión se fundamenta en estudios previos que indicaron que esta medida no produjo los resultados esperados en el pasado.

¿Volverá la restricción de parrillero en moto a Bogotá?

En días recientes, Galán había solicitado a su equipo de seguridad evaluar distintas alternativas frente a esta restricción, incluyendo su aplicación en zonas específicas o bajo ciertos horarios.

Sin embargo, este martes el mandatario señaló que las evaluaciones realizadas muestran que la prohibición del parrillero no tuvo el impacto esperado en la disminución del delito.

“Estudios que se han hecho en el pasado por la implementación que tuvo esa medida reflejaron que el resultado no era el que se buscaba. Inclusive, la inmensa mayoría de las personas que se desplazan en moto y que lo hacen con parrillero no tienen absolutamente nada que ver con ningún delito. Más del 99 % de ellos no están involucrados en actividades delictivas”, afirmó Galán.

Cómo luchará Galán contra la delincuencia

El alcalde enfatizó que la administración distrital ha decidido enfocar sus esfuerzos en el fortalecimiento del sistema de videovigilancia de la ciudad para identificar y judicializar a los responsables de hechos delictivos.

En ese sentido, indicó que se está trabajando en la expansión del sistema de cámaras de seguridad, pasando de 5.800 dispositivos actualmente en funcionamiento a más de 18.000 conexiones en toda la capital.

Cómo funciona la restricción de parrillero en moto

La medida de restricción al parrillero en moto se había implementado previamente entre el 21 de abril de 2022 y mediados de 2023. En ese período, se prohibió el acompañante hombre en motocicleta entre:



Las 7:00 p.m. y las 4:00 a.m. los jueves, viernes y sábados.

Dicha restricción excluía a integrantes de la fuerza pública, organismos de socorro y salud, personal de seguridad privada, transporte de personas en condición de discapacidad, aseguradoras y conductor elegido.

La decisión de no retomar la prohibición generalizada podría generar reacciones divididas, ya que algunos sectores han solicitado a la administración distrital considerar nuevamente esta medida como estrategia para combatir la inseguridad.