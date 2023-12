¿Cómo cuidar la bateria de un carro eléctrico para viajar en Fin de Año?

Las carreteras en Colombia están listas para recibir a miles de viajeros para la fiesta de Fin de Año. Sin embargo, un sector de la población tiene cierta preocupación que ha generado un aumento de la 'ansiedad de rango', esto para los conductores de carros eléctricos que temen que la batería se agote durante el recorrido.

Y es que la 'ansiedad de rango' es básicamente eso, el estrés que genera el no saber el comportamiento de la batería en este tipo de carro al igual que el desconocimiento de estaciones cercanas durante el viaje. Por tal razón, varios portales dedicados a este tipo de vehículos han lanzado una serie de recomendaciones para aquellos conductores que no saben si sacar su carro o no en Fin de Año.

Uno de los errores más evidentes es olvidar cargar la batería en un carro eléctrico. Foto: AFP

Por ejemplo, Christian Galaz, líder de Crecimiento de Evsy, aseguró que viajar sí es posible siempre y cuando se tengan en cuenta todas las recomendaciones y teniendo un conocimiento completo del carro eléctrico en el cual se piensa movilizar el conductor por carretera.

"Los fabricantes desarrollen modelos con mayor autonomía y los usuarios tengan mayor conocimiento, dicha ansiedad tenderá a desaparecer; de la misma manera, como ocurrió con los vehículos a combustión tradicional", indicaron desde este reconocido portal.

Publicidad

Por eso, le contamos cinco formas en las que usted puede saber si salir o no con carro eléctrico, al igual el cómo cuidar de forma correcta la batería durante el trayecto.

Consejos para cuidar la batería de un carro eléctrico

Evitar que baje del 20 %: el estado útil de un carro eléctrico, según expertos, está entre el 80 % y 20 %, por eso tenga en cuenta cuánta carga tiene el vehículo antes de salir e investigue de un posible punto de carga durante el camino.



el estado útil de un carro eléctrico, según expertos, está entre el 80 % y 20 %, por eso tenga en cuenta cuánta carga tiene el vehículo antes de salir e investigue de un posible punto de carga durante el camino. Usar modo 'Eco': como cualquier dispositivo eléctrico, los carro también cuentan con su propio ahorro de energía, por lo que actuar puede ampliar la duración de la batería, sobretodo para viajes largos.



como cualquier dispositivo eléctrico, los carro también cuentan con su propio ahorro de energía, por lo que actuar puede ampliar la duración de la batería, sobretodo para viajes largos. Conozca su carro: comparar la autonomía total del vehículo con el porcentaje de batería que tenga permitirá saber cuánto consume durante un trayecto, así podrá prevenir que este se descargue.



comparar la autonomía total del vehículo con el porcentaje de batería que tenga permitirá saber cuánto consume durante un trayecto, así podrá prevenir que este se descargue. Investigar puntos de carga: tener conocimiento de todos los puntos de carga es fundamental antes de partir. Si el trayecto o el destino a visitar no cuenta con uno, es mejor evitar salir con el vehículo para que este no le falle, a menos que sea un recorrido corto que considere le aguante de ida y vuelta.



tener conocimiento de todos los puntos de carga es fundamental antes de partir. Si el trayecto o el destino a visitar no cuenta con uno, es mejor evitar salir con el vehículo para que este no le falle, a menos que sea un recorrido corto que considere le aguante de ida y vuelta. Llevar cable de emergencia: tener herramientas de respaldo siempre es importante para conducir, no solo para carros eléctricos, sino para todo tipo de vehículo. Algunas compañías venden este cable para ser usado en cualquier lugar y permitirá recuperar toda la energía.

Le puede interesar