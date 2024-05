Cuál es el carro más rápido de 2024; dicen si lo venden en Colombia

Desde la creación del automóvil, muchos fabricantes se han centrado en desafiar todas las leyes de la física para poder lograr crear el carro más rápido del mundo, una carrera que enfrenta a lo mejor del sector automotriz alrededor del planeta.

En ese sentido, el mundo del automovilismo de alta velocidad ha sido testigo de impresionantes avances y desarrollos por los equipos de ingeniería de cada marca.

El carro más rápido del 2024

Precisamente, entre esos avances, hay una obra maestra de ingeniería sueca: el Koenigsegg Jesko Absolut, el carro que se erige como el más rápido del 2024 con una velocidad máxima de 532 km/h. Es un hiperdeportivo que ha desafiado todas las expectativas, estableciendo un nuevo estándar de velocidad y rendimiento.

Las pruebas de la marca sostienen que el Koenigsegg Jesko Absolut puede alcanzar una velocidad máxima de 532 km/h Foto: Koenigsegg

El Jesko Absolut es la culminación de años de innovación y desarrollo por parte de la marca sueca. Equipado con un motor V8 biturbo de 5.0 litros, este vehículo puede generar hasta 1.600 caballos de fuerza cuando se utiliza combustible E85, una mezcla de etanol y gasolina.

Una de las características distintivas del Jesko Absolut es su diseño aerodinámico optimizado. A diferencia de su contraparte, el Jesko Attack, el Absolut elimina el alerón trasero y otras piezas que generan carga aerodinámica, reduciendo así la resistencia y permitiendo alcanzar velocidades más altas.

Esta configuración le ha permitido alcanzar una velocidad máxima de 532 km/h (330 mph) en simulaciones, aunque las limitaciones de las pistas actuales dificultan la verificación de este potencial en condiciones reales.

Carros más rápidos del mundo

El Koenigsegg Jesko Absolut no está solo en la carrera por el título del automóvil más rápido. Otros competidores notables incluyen el Bugatti Chiron Super Sport 300+ y el Hennessey Venom F5.

El Bugatti Chiron Super Sport 300+ es el segundo carro más rápido del mundo. Foto: Bugatti

Sin embargo, el Chiron Super Sport 300+, a pesar de haber alcanzado una velocidad de 490.484 km/h en pruebas, no puede reclamar oficialmente el récord debido a que no cumplió con la normativa de correr en ambas direcciones.

Por su parte, el Hennessey Venom F5 también promete cifras impresionantes, pero hasta la fecha, el Jesko Absolut mantiene la ventaja.

Según Markus Lundh, probador oficial de Koenigsegg, el vehículo es sorprendentemente manejable, con un cambio de marchas rápido y sin retrasos. Su motor V8, a pesar de su potencia descomunal, proporciona una conducción fluida y ágil, con un régimen máximo de giro de 8.500 rpm.

¿Se puede comprar Koenigsegg Jesko Absolut en Colombia?

Para los entusiastas colombianos, la respuesta corta es no. Adquirir un Koenigsegg Jesko Absolut representa todo un desafío. Este modelo fue presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2019, con una producción limitada a solo 125 unidades, todas ellas vendidas rápidamente a un precio estimado de 2.8 millones de euros.

Actualmente, Koenigsegg no tiene una representación directa en Colombia, lo que complica aún más el proceso de compra de un vehículo de esta magnitud. Aun si algún propietario decidiera vender su Jesko Absolut, el proceso de importación no podría realizarse ya que en el país no se pueden importar carros usados.

Existen varias maneras de importar, pero solo se pueden carros particulares nuevos. Foto: Koenigsegg