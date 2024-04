El carro más sucio del mundo y el curioso experimento para el que es utilizado

En el centro de Berlín, la capital de Alemanía, entre el trajín de la ciudad, se erige un símbolo peculiar: un viejo Opel Olympia Caravan, una reliquia de 1956, recubierto de musgo, líquenes y óxido.

Este no es un carro abandonado por descuido, sino más bien el foco de un curioso experimento llevado a cabo por su propietario, Hanns-Lüdecke Rodewald, un jubilado experto en seguridad automotriz.

El experimento

Desde 1977, este Opel no ha sentido el toque de un paño o el chorro de agua. Su propietario ha tomado la decisión de dejar que la naturaleza reclame su espacio sobre el metal oxidado, observando con curiosidad qué sucede cuando un vehículo es dejado a su suerte en el entorno urbano.

El carro más sucio del mundo está en Berlín y es un Opel Foto: captura de video DW

El experimento, más que un acto de negligencia, es un estudio en curso sobre la decadencia y el proceso de abandono en un contexto urbano. Las décadas han pasado, y a pesar de los intentos de las autoridades locales por apartar el vehículo de la vía pública, el Opel permanece firme.

El propietario, con su experiencia en seguridad automotriz, no solo ha dejado que su vehículo se convierta en un hogar para la flora urbana, sino que también ha documentado meticulosamente los cambios que ha experimentado a lo largo de los años.

El experimento plantea preguntas como: ¿Cuánto tiempo más resistirá este Opel ante el paso del tiempo? ¿Qué lecciones se pueden concluir de su presencia inamovible en el corazón de la ciudad? Nadie sabe cuánto durará esto.

Así podría lucir el Opel Caravan hoy en día Foto: Stellantis Press

Lo único cierto es que, si no hubiera sido dejado a su suerte, podría haber sido un modelo bien conservado, un testimonio del diseño y la ingeniería de mediados del siglo XX.

"Quiero investigar cuánto durará un carro si nunca se lava, no se revisa y solo se repara lo absolutamente necesario (...) No tiene sistemas de cinturones de seguridad, airbags, luces de marcha atrás ni faros antiniebla. Los ingenieros de pruebas de hoy en día a menudo lo buscan y se sorprenden de que estas cosas no sean obligatorias”, explicó Rodewald, en declaraciones citadas por el medio neerlandés AD.

