El contundente crecimiento de carros eléctricos e híbridos en Colombia durante marzo 2026

El contundente crecimiento de carros eléctricos e híbridos en Colombia durante marzo de 2026 confirma el momento de expansión que vive la movilidad sostenible en el país. Según cifras de la ANDI y Fenalco, solo en ese mes se matricularon 5.083 vehículos eléctricos, lo que representa un aumento del 267 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que los híbridos alcanzaron 7.631 unidades, con un crecimiento del 72,3 %.

Este comportamiento se enmarca en un arranque de año histórico para el sector automotor colombiano. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 73.659 vehículos nuevos, la cifra más alta para este periodo desde 2012, evidenciando no solo la recuperación del mercado, sino también el protagonismo que han ganado las tecnologías limpias en las decisiones de compra.

La tendencia no es aislada. Durante 2025, Colombia ya había mostrado señales claras de esta transición, con 19.724 vehículos eléctricos y 67.899 híbridos matriculados. A la par, el país ha venido fortaleciendo su infraestructura de carga, alcanzando 229 estaciones públicas, 401 cargadores y 746 conectores a octubre del año pasado, lo que facilita la adopción de estas tecnologías.

Los carros eléctricos no tienen llanta de repuesto por cuestiones de espacio. Foto: AFP

En medio de este auge, iniciativas como el Rueda Eléctrica Fest buscan acercar esta transformación a los ciudadanos. El evento, considerado el primero de su tipo en el país, se llevará a cabo del 7 al 10 de mayo en el Unicentro Bogotá, reuniendo marcas, expertos y público general en un espacio diseñado para experimentar de primera mano la movilidad eléctrica.



El festival contará con la participación de cerca de 20 marcas automotrices y ofrecerá una agenda que incluye exhibiciones, experiencias en vivo y espacios de conversación. Entre sus contenidos destaca el videopodcast “Energía sobre Ruedas”, enfocado en explicar de manera práctica la evolución de la industria, la infraestructura, la tecnología y los nuevos hábitos de movilidad en el país.

Más allá del crecimiento en ventas, la expansión de la movilidad eléctrica abre una discusión más amplia sobre sostenibilidad, transformación urbana y reducción de emisiones. En ese sentido, actores como CECODES destacan la importancia de avanzar en la descarbonización del transporte, articulando esfuerzos entre el público y privado para consolidar una movilidad más eficiente, accesible y alineada con los desafíos ambientales del país.