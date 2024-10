Estos carros se considerarían activos improductivos por Gobierno Petro: ¿más impuestos?

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, levantó una nueva polémica tras las declaraciones respecto a la reforma tributaria que hizo en el Congreso y en qué casos los carros serían considerados como activos improductivos.

En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro explicó cuál es la teoría detrás de los activos improductivos, en la que incluyó los carros, y por qué, dice Bonilla, algunas personas los utilizan como estrategia para reducir impuestos.

Qué son los activos improductivos

Según el ministro, los activos improductivos son aquellos bienes que no generan ingresos y son utilizados principalmente con fines personales. Ejemplos de estos activos son los carros particulares, fincas de recreo, yates, entre otros.

Bonilla aseguró que en Colombia existe una tendencia a registrar estos activos a nombre de empresas o negocios, lo cual les permite deducir los gastos asociados a estos bienes en la declaración de impuestos. Sin embargo, como persona natural, no se pueden deducir estos gastos.

En ese sentido, el jefe de la cartera de Hacienda en el país mencionó que existen casos en los que se utiliza esta estrategia para eludir impuestos.

Qué carros serían activos improductivos

En cuanto a los vehículos, el ministro Bonilla aclaró que aquellos utilizados para fines comerciales, como taxis o vehículos de transporte de carga, son considerados activos productivos, ya que generan ingresos.

Sin embargo, los carros particulares no se considerarían activos productivos y no se pueden deducir los gastos asociados a ellos en la declaración de impuestos.

Asimismo, el ministro aclaró qué vehículos sí serían considerados como productivos:



Camiones

Taxis

Buses de transporte masivo de pasajeros.

Además, aclaró en el caso de que alguien use su carro para transportarse al trabajo, debe plantearse es cuál es el gasto que hace para poder realizar sus labores y que "eso es lo que un contador le dice qué puede deducir".

"Digamos que cuando usted ya construye la contabilidad de ese otro negocio, tiene que decir efectivamente cómo se está moviendo y cómo está deduciendo esos costos, y si los costos están asociados al ingreso que va a obtener. Es decir, usted es un consultor, ese consultor va todos los días a alguna parte, hace visitas, entrevistas, etc. Y alguien le paga por hacer las entrevistas. La pregunta a la hora de hacer la contabilidad es cuál es el gasto que tuvo que hacer para poder hacer la entrevista", reiteró.

En cuanto a las motos utilizadas para trabajar, el ministro afirmó que la situación es similar a la de los vehículos particulares. Aquellas motos utilizadas para fines comerciales, como domiciliarios, pueden considerarse activos productivos, mientras que las motos particulares no lo son.

¿Nuevos impuesos para carros?

Dentro de ese contexto, el ministro puntualizó que la intención no es aumentar los impuestos, sino establecer una clasificación clara de los activos para efectos tributarios y evitar la elusión de impuestos.

"No, no van a pagar más impuestos. Era una forma de explicar qué pasa cuando se declara la renta y qué es lo que se deduce. Las personas naturales no podemos deducir eso", explicó Bonilla.

En otras palabras, el ministro de Hacienda explicó que lo que busca el Gobierno Petro es establecer una diferenciación clara entre los activos productivos e improductivos para efectos tributarios.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: