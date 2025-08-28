Juan Ebenezer, mecánico: “Si hace esto con el aire acondicionado, es perjudicial para su salud”

Altas temperaturas siempre hay en diferentes ciudades del país, por lo que el aliado infaltable para todo conductor siempre será el aire acondicionado, que no todos saben usarlo bien.

En ese sentido, no todos saben que un uso inadecuado de este sistema puede ser perjudicial tanto para la salud como para el vehículo.

Así lo explicó el mecánico Juan José Ebenezer, quien a través de su cuenta en TikTok compartió una advertencia sobre un error común que muchos cometen al momento de encender el aire acondicionado.

Según él, se trata de un hábito aparentemente normal, pero que puede traer consecuencias.

Usar el aire acondicionado tiene algunas ventajas al volante Foto: Unsplash

¿Cuál es una mala manera de usar el aire acondicionado en el auto?

Para quienes dejan su carro parqueado bajo el sol, lo primero al subirse suele ser encender de inmediato el aire acondicionado y esperar a que enfríe el interior. Esa práctica, tan común en días de calor, es la que, de acuerdo con el experto, se debe evitar.

Ebenezer explicó que el interior de los vehículos alcanza temperaturas muy elevadas, que hacen que los plásticos y otras piezas se calienten en exceso. En ese ambiente cerrado, los ocupantes terminan respirando vapores que se desprenden de los materiales.

“Si tú te quedas con las ventanas subidas, esperando que el aire acondicionado empiece a enfriar, aunque pases un poco de sofoco, es perjudicial”, advirtió el mecánico en uno de sus videos.

El especialista agregó que no solo los asientos, el tablero o las puertas se recalientan, sino también componentes internos como la caja climática.

“La caja climática que está dentro también empieza a soltar vapores. Esos vapores que nosotros respiramos son tóxicos”, puntualizó.

Aunque aclaró que no pasa nada grave por hacerlo de manera ocasional, insistió en que no se debe convertir en una costumbre.



¿Cómo usarlo correctamente en un día de calor?

El mecánico recomienda un procedimiento sencillo antes de encender el sistema. “Norma obligatoria ahora en verano en el carro. Pon el contacto y baja todas las ventanillas. Absolutamente todas, las de adelante y las de atrás. Y después si quieres pon el aire acondicionado”, indicó Ebenezer.

Según explicó, esta acción permite que el aire caliente acumulado dentro del vehículo se libere antes de iniciar el proceso de enfriamiento, lo que evita que los ocupantes respiren vapores tóxicos y, además, ayuda a que el aire acondicionado funcione de manera más eficiente.

Alrededor de conducir con aire acondicionado hay diferentes mitos. Foto: Unsplash

“Es tan sencillo como ventilar el carro a la misma vez que lo enfriamos. Y después subimos las ventanillas para que el carro empiece a enfriar, los plásticos bajen su temperatura y así lo que respiremos sea un ambiente libre de tóxico”, concluyó.

“No pasa nada porque lo hagas una vez, no pasa nada porque lo hagas 15, pero no es una cosa correcta que debamos hacer y si podemos evitarlo, mejor”, señaló.