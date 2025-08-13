¿Qué gasta más gasolina: usar aire acondicionado o conducir con ventanas abajo, según expertos?

Para ningún conductor es nuevo escuchar que manejar con aire acondicionado gasta más gasolina que hacerlo bajando las ventanas para refrescar el interior. Sin embargo, esto no es del todo cierto, expertos en ingeniería automotriz identificaron un punto clave que puede ayudar a los conductores a tomar una decisión más eficiente: la velocidad de conducción.

De acuerdo con un estudio realizado por la Society of Automotive Engineers (SAE), el comportamiento del consumo de combustible cambia de forma significativa alrededor de las 45 millas por hora (aproximadamente 72 km/h).



¿Conducir con aire acondicionado gasta más gasolina?

Por debajo de los 70 km/h, abrir las ventanas resulta más eficiente, ya que el efecto de la resistencia aerodinámica es mínimo y permite aprovechar la ventilación natural. Sin embargo, a velocidades superiores, el arrastre generado por las ventanas abiertas incrementa el consumo de gasolina, haciendo que sea más eficiente cerrar las ventanas y usar el aire acondicionado.

Usar el aire acondicionado tiene algunas ventajas al volante Foto: Unsplash

El análisis de la SAE se centró en vehículos tipo sedán y SUV grandes, pero no consideró todas las variables posibles, como el grado de apertura de las ventanas, el diseño aerodinámico de cada modelo, la duración de uso del aire acondicionado o la alternativa de utilizar solo el ventilador interno sin activar el sistema de refrigeración.

Por esta razón, los especialistas advierten que el dato de las 72 km/h debe tomarse como una referencia general y no como una regla estricta.

Según la investigación, el uso del aire acondicionado puede incrementar el consumo de combustible hasta en un 10 %. Por su parte, circular con las ventanas abajo a velocidades altas puede elevar el gasto hasta en un 20 %, debido al aumento en la resistencia al avance.



¿Qué han encontrado otros experimentos?

El programa MythBusters también abordó este mito y, en sus pruebas, concluyó que conducir con las ventanas abajo resultaba más eficiente que utilizar el aire acondicionado. No obstante, otros estudios han encontrado matices, especialmente en el caso de vehículos híbridos.

De acuerdo con datos de Emissions Analytics, el impacto del aire acondicionado en la economía de combustible de un híbrido es casi el doble que en un automóvil convencional. En promedio, los híbridos experimentan una disminución del 6,1% en su eficiencia, frente a una reducción del 3,8% en los vehículos a gasolina y del 4,6% en los diésel.

¿Influye la calidad del aire?

La decisión entre abrir ventanas o encender el aire acondicionado no solo está relacionada con el consumo, sino también con la salud de los ocupantes. En condiciones de tráfico denso, donde la exposición a contaminantes es mayor, los especialistas recomiendan evitar ambas opciones para no inhalar gases provenientes del escape de otros carros.

Una alternativa sugerida es utilizar el aire acondicionado con el sistema en modo de recirculación interna, evitando así que el aire del exterior ingrese al habitáculo.



¿Cómo reducir el uso del aire acondicionado?

Además de la gestión inteligente del sistema de climatización, los expertos aconsejan adoptar medidas preventivas para mantener el interior del vehículo más fresco:

