La ‘jugadita’ de BYD para evitar pagar más impuestos y vender más carros

El fabricante chino BYD continúa con su estrategia de expansión global y en los últimos días se conoció un movimiento clave que le permitirá aumentar su presencia en Europa y, al mismo tiempo, esquivar parte de los altos impuestos que enfrenta la industria automotriz de su país en ese continente.

Según recogió Car News China, más de 900 unidades del Dolphin salieron desde Tailandia con destino a Alemania, Bélgica y Reino Unido, convirtiéndose en el primer embarque de vehículos fabricados fuera de China que llegan al mercado europeo. El envío se realizó a bordo del buque BYD Zhengzhou, propiedad de la empresa, que por primera vez zarpó desde un puerto tailandés hacia Europa.



¿Por qué BYD evitaría aranceles?

Esto es posible gracias a la planta de Rayong, ubicada en Tailandia, que comenzó a operar en julio de 2024. Se trata de la primera fábrica de automóviles de pasajeros de BYD completamente propiedad de la compañía fuera de China, con una capacidad de producción anual de 150.000 vehículos.

En tan solo un año de funcionamiento, la instalación alcanzó las 90.000 entregas en julio de 2025. Según explicó Ke Yubin, gerente general de BYD Tailandia, “la exportación de los modelos Dolphin fabricados en Tailandia hacia Europa no solo representa un paso más en la estrategia de globalización de la compañía, sino que también refuerza el papel vital de Tailandia en la cadena global de suministro de vehículos eléctricos”.

El esquema utilizado en esta planta se basa en el modelo CKD (Completely Knocked Down), que consiste en fabricar vehículos en partes y enviarlos al país de destino para su ensamblaje, método que es usado por fabricantes de automóviles, ya que permite reducir los aranceles de importación y, al mismo tiempo, fomentar la producción local en los mercados receptores.

¿Cómo impactan los impuestos europeos a los autos chinos?

El contexto para la industria automotriz china en Europa es complejo. En 2023, la Unión Europea impuso aranceles antidumping y antisubsidios a los fabricantes de automóviles eléctricos provenientes de China. En el caso de BYD, la compañía quedó con un gravamen adicional del 20.7 % sobre el 10 % de derechos de aduana ya existente.

El fabricante mantiene un ritmo sólido de ventas internacionales. Entre enero y julio de 2025, BYD colocó 545.003 vehículos eléctricos en mercados fuera de China, lo que equivale a un crecimiento del 133,5% frente al mismo periodo del año anterior, según datos de China EV DataTracker.

En el total global, las ventas alcanzaron 2.458.914 unidades de automóviles de pasajeros en los primeros siete meses del año, lo que representa un incremento del 26,2% en comparación con 2024.

Sin embargo, las cifras de julio muestran señales de desaceleración: 341.030 vehículos vendidos, apenas un 0,1% más que en el mismo mes del año anterior y el nivel de crecimiento más bajo en los últimos 18 meses.

