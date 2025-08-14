¿Llantas indestructibles? Así es el último desarrollo que llevará Tesla en sus carros

Unplugged Performance, empresa especializada en la fabricación de piezas exclusivas para vehículos Tesla, presentó recientemente un nuevo producto que promete revolucionar la durabilidad de las ruedas en automóviles eléctricos.

Se trata de la UP-RW Road Warrior, una llanta diseñada para resistir las condiciones más exigentes y reducir los costos de mantenimiento a largo plazo.



Fabricación y materiales de alta resistencia

La UP-RW Road Warrior está construida con aluminio 6061-T6 de grado aeroespacial, un material utilizado en la industria aeronáutica por su resistencia y ligereza.

Según Unplugged Performance, cada unidad tiene una capacidad de carga superior a 950 kilogramos, lo que le permitiría soportar impactos contra bordes, escombros y otras irregularidades del camino.

La compañía asegura tanta confianza en la durabilidad del producto que ofrece garantía de reemplazo de por vida. Si una llanta se dobla o agrieta, será sustituida sin costo para el propietario.



Enfoque en la movilidad eléctrica y el alto kilometraje

Aunque el producto está disponible para los Tesla Model 3 y Model Y en tamaños de 19 y 20 pulgadas compatibles con neumáticos originales, la firma indica que también ha sido concebido pensando en la futura flota de Robotaxi de Tesla.

Estos vehículos, que recorrerán distancias considerablemente mayores que un automóvil convencional, requieren componentes capaces de mantener su rendimiento durante años de uso intensivo.

Ben Schaffer, director ejecutivo de Unplugged Performance, afirmó:

“La UP-RW Road Warrior es nuestra rueda para el Robotaxi y la rueda definitiva para vehículos eléctricos de uso diario. Es la rueda más duradera y con el diseño más cuidado que hemos fabricado.

La Road Warrior está lista para la batalla en las condiciones más duras y le brindará la tranquilidad de saber que estas son las últimas ruedas que necesitará comprar con nuestra garantía de durabilidad”.



Diseño aerodinámico para optimizar la eficiencia

La compañía destacó que, además de su resistencia, la UP-RW Road Warrior es una de las llantas más aerodinámicas desarrolladas para un automóvil eléctrico.

Incluye un disco aerodinámico forjado e integrado en la estructura que minimiza la turbulencia del aire y reduce la resistencia durante la conducción.

Las pruebas realizadas por la empresa indican que el rendimiento aerodinámico de esta llanta se acerca al de la Photon Aero Covered de 18 pulgadas, conocida por ser la de menor resistencia de Tesla.

Esta optimización se traduce en un menor consumo de energía, especialmente relevante en recorridos de largo kilometraje.

Otro elemento destacado del diseño es su aro protector exterior, que se puede reemplazar de manera independiente si sufre daños, lo que evita el desmontaje completo de la llanta y reduce los costos y tiempos de reparación.

El juego de cuatro llantas UP-RW Road Warrior tiene un precio de 2.595 dólares para la versión de 19 pulgadas y 2.995 dólares para la de 20 pulgadas. Aunque el valor es elevado frente a opciones convencionales, Unplugged Performance sostiene que la inversión se compensa con la reducción de gastos en reemplazos y reparaciones