Los 5 ‘pecados capitales’ de los conductores en Colombia, según experto

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El experto español Jesús Monclús, director del área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre, visitó Colombia y habló con Blu Radio sobre las principales causas de siniestralidad en las vías del país y cuáles son las diferencias entre un conductor colombiano y uno español.
Según explicó, aunque Colombia y España tienen una población similar, la diferencia en víctimas por accidentes de tránsito sigue siendo abismal.
“En Colombia, según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2024 fallecieron 8.102 personas en siniestros viales. En España son alrededor de 1.800, unas cuatro veces menos”.
Monclús destacó que cada una de esas cifras representa tragedias humanas y familiares. “No son estadísticas, estamos hablando de personas, de familias, de compañeros de trabajo. Cada una de esas historias cambia vidas”, advirtió.
A partir de su experiencia y observaciones en el país, Monclús identificó los cinco comportamientos más frecuentes y peligrosos en las vías colombianas:
El director de Fundación Mapfre explicó que, pese a los avances, en Colombia hay todavía un largo camino por recorrer en materia de cultura vial y cumplimiento de normas.
Publicidad
“Lo que más me ha llamado la atención es la poquísima distancia de seguridad entre vehículos. En muchas ocasiones las motocicletas circulan a 20 o 30 centímetros de los carros, y eso explica parte de la elevadísima siniestralidad”, señaló.
Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 62 % de los fallecidos en el país son motociclistas, un fenómeno que, en palabras del experto, refleja la vulnerabilidad de este medio de transporte y la necesidad de fortalecer controles y medidas de protección.
Monclús también resaltó la importancia de la educación vial desde la infancia, una tarea que se debe impulsar junto con entidades como la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
Publicidad
“Trabajamos para que los niños valoren la vida, aprendan a protegerse y a comportarse con solidaridad. La generosidad del pueblo colombiano es enorme; solo falta trasladar ese espíritu a la conducción”, dijo.