Los 5 ‘pecados capitales’ de los conductores en Colombia, según experto

El experto español Jesús Monclús, director del área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre, visitó Colombia y habló con Blu Radio sobre las principales causas de siniestralidad en las vías del país y cuáles son las diferencias entre un conductor colombiano y uno español.

Según explicó, aunque Colombia y España tienen una población similar, la diferencia en víctimas por accidentes de tránsito sigue siendo abismal.

“En Colombia, según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2024 fallecieron 8.102 personas en siniestros viales. En España son alrededor de 1.800, unas cuatro veces menos”.

Monclús destacó que cada una de esas cifras representa tragedias humanas y familiares. “No son estadísticas, estamos hablando de personas, de familias, de compañeros de trabajo. Cada una de esas historias cambia vidas”, advirtió.



Lo ideal es reducir los accidentes de tránsito por esta falta. Foto: Unsplash

Los cinco errores más graves de los conductores en Colombia

A partir de su experiencia y observaciones en el país, Monclús identificó los cinco comportamientos más frecuentes y peligrosos en las vías colombianas:



Exceso de velocidad: “La velocidad es un fenómeno al que nos hemos acostumbrado. Circular a 90 en lugar de 80, o a 40 en lugar de 30 kilómetros por hora, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, indicó. No usar el cinturón de seguridad: El experto relató que en un trayecto reciente dentro del país “las personas de los asientos traseros no utilizaban el cinturón”. Recordó que “una persona sin cinturón atrás no solo se pone en riesgo, sino que multiplica por dos el riesgo de lesiones para los ocupantes delanteros”. Conducir bajo los efectos del alcohol: “Probablemente no hay ningún otro factor de riesgo que tenga una relación tan grande con las consecuencias trágicas como el alcohol”, advirtió. En España, explicó, se discute reducir el límite de alcoholemia a 0,2, lo que en la práctica significa “no tomar ni una copa antes de conducir”. Incumplir las normas y falta de fiscalización: Para Monclús, “tan importante como tener leyes adecuadas es conseguir que se cumplan”. Mencionó que, según conductores locales, el nivel de control en zonas rurales es más bajo que en las ciudades, lo que aumenta los riesgos. Deficiente mantenimiento y seguridad de las vías: Aunque reconoció avances, el experto insistió en que “la infraestructura debe adaptarse a todos los usuarios”, incluidos peatones, ciclistas y motociclistas. Subrayó que las vías seguras, junto con vehículos en condiciones óptimas, son claves para reducir siniestros.

La seguridad vial es primordial, por lo que es esencial abordar cualquier anomalía en el manejo del carro lo antes posible. Foto: AFP

El director de Fundación Mapfre explicó que, pese a los avances, en Colombia hay todavía un largo camino por recorrer en materia de cultura vial y cumplimiento de normas.

Publicidad

“Lo que más me ha llamado la atención es la poquísima distancia de seguridad entre vehículos. En muchas ocasiones las motocicletas circulan a 20 o 30 centímetros de los carros, y eso explica parte de la elevadísima siniestralidad”, señaló.

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 62 % de los fallecidos en el país son motociclistas, un fenómeno que, en palabras del experto, refleja la vulnerabilidad de este medio de transporte y la necesidad de fortalecer controles y medidas de protección.

Monclús también resaltó la importancia de la educación vial desde la infancia, una tarea que se debe impulsar junto con entidades como la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Publicidad

“Trabajamos para que los niños valoren la vida, aprendan a protegerse y a comportarse con solidaridad. La generosidad del pueblo colombiano es enorme; solo falta trasladar ese espíritu a la conducción”, dijo.