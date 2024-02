Las motos nuevas que se pueden comprar por menos de 6 millones este 2024

A pesar de un año desafiante para la industria de las motocicletas en 2023 (y todo el sector automotriz en general), con una disminución del 15 % en las ventas, según informó la Andi y Fenalo, el mercado de las motos nuevas continúa ofreciendo opciones accesibles y atractivas para los consumidores.

En medio de este panorama, surge una luz de esperanza para los amantes de las motos que cuenten con un presupuesto limitado y quieran estrenar este año: una variedad de modelos nuevos disponibles por menos de 6 millones en 2024.

Motos nuevas y baratas 2024

Entre las opciones, por menos de 6 millones se encuentran modelos de casi todos los fabricantes disponibles en el país. Modelos como la Victory Bomber 125 en sus versiones normal y Sport combinan el estilo de la marca a un precio asequible.

Por otro lado, las Suzuki AX4 y AX4 Evolution continúan siendo una opción popular entre los compradores que buscan una moto económica y japonesa.

Asimismo, los modelos Victory One y One MP también ofrecen alternativas atractivas para aquellos que buscan una moto accesible y no muy costosa.

Mientras tanto, las AKT NKD 125, NKD Classic, NKD EX74 y NKD Mastech ofrecen una variedad de estilos y características para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de conductores.



Victory Bomber 125 normal y Sport: el modelo de Victory Bomber 125 y 125 Sport, ambas con las mismas especificaciones a nivel de potencia y motor con 124 cc, 10.7 HP @ 9000 rpm y 9Nm @7500 rpm, tienen un precio de $5.349.000 y $5.699.000, sin gastos de matrícula.

Victory Bomber 125 Foto: Auteco Victory One MP: la motocicleta semiautomática Victory One MP cuenta con un cilindraje de 97 cc, 5.9 HP @7500 rpm, 6.5 NM @rpm, y tiene un precio de $5.799.000 pesos.

Victory One MP Foto: Auteco Suzuki AX4 y AX4 Evolution: con un peso de 108 kg, 113 cc y 8.03 HP a 8000 rpm, estos dos modelos de Suzuki se pueden encontrar por $5.520.000 y $5.825.000.

Suzuki AX4 Foto: Suzuki AKT NKD 125, NKD Classic, NKD EX74 y NKD Mastech: AKT, con cuatro modelos de NKD (todos con 10.34 HP a 8000 rpm, 124 cc, 94.5 kg, y una altura de 80 cm) ofrece estas opciones por 5.290.000, 5.990.000, 5.790.000 y 5.990.000, respectivamente.

AKT NKD Classic Foto: AKT AKT Special 100 y 110: vuelve AKT a ofrecer sus modelos Special 100 y 110, con 6.57 HP a 7500 rpm – 99.7 cc – 98 kg y 108 cm de altura, por un precio de 5.290.000 y 5.690.000.

AKT Special 110 Foto: AKT AKT Mawi 125: con 7.1 HP a 7.500 rpm, 124.6 cc y 78kg de peso, la AKT Mawi 125 tiene un precio de venta de 5.490.000 pesos.

AKT Mawi Foto: AKT TVS Sport 100 ELS Edición Especial, TVS Sport 100 ELS SP, TVS Sport 100 KLS SP, TVS Sport 100 Cargo: con precios desde los 5.499.999 hasta los 5.899.999 y especificaciones muy similares, TVS ofrece estos cuatro modelos de motocicletas económicas.

TVS Sport 100 ELS Edición Especial Foto: TVS

A pesar de los desafíos del mercado, los consumidores tienen una amplia variedad de opciones para elegir motocicletas nuevas y asequibles por menos de 6 millones de pesos en 2024. Cabe recordar que todos los precios anteriormente expuestos están sin gastos de Soat y matrícula.

Finalmente, la elección entre cualquiera de estas motocicletas dependerá ampliamente del bolsillo del conductor, el gusto por el diseño de cada una y las necesidades por las cuales busca uno de estos modelos.

Qué tener en cuenta antes de comprar una moto nueva



Estilo y gusto: cuando esté buscando una moto nueva, es importante que se centre en encontrar un modelo que se adapte a su estilo y gustos personales. Piense en el tipo de conducción que planea hacer y el entorno en el que se moverá más frecuentemente. ¿Prefiere una moto deportiva, cruiser, touring o de aventura? Investigue diferentes marcas y modelos para encontrar uno que realmente le enamore.



Comodidad: la comodidad es clave cuando se trata de montar en moto, especialmente si planea hacer viajes largos. Pruebe diferentes modelos y asegúrese de que la posición de conducción sea cómoda para usted. Verifique la altura del asiento, la distancia al manillar y la posición de los reposapiés para asegurarse de que se adapten bien a su cuerpo y estilo de conducción.



Seguridad: la seguridad es una consideración fundamental al comprar una moto. Busque características de seguridad como sistemas de frenos antibloqueo (ABS), control de tracción y sistemas de iluminación avanzados. Además, asegúrese de que la moto tenga una buena estabilidad y manejo para enfrentar diferentes condiciones de la carretera.



Eficiencia de combustible: Si está preocupado por los costos de combustible, es importante considerar la eficiencia de combustible del modelo que está considerando. Las motos más pequeñas y ligeras tienden a ser más eficientes en el consumo de combustible, pero asegúrese de que la potencia sea suficiente para sus necesidades de conducción.



Si está preocupado por los costos de combustible, es importante considerar la eficiencia de combustible del modelo que está considerando. pero asegúrese de que la potencia sea suficiente para sus Respaldo: elija una marca que ofrezca un buen respaldo y servicio al cliente. Investigue sobre la disponibilidad de repuestos, la calidad del servicio técnico y las garantías ofrecidas por el fabricante. Optar por una marca de renombre puede brindarle tranquilidad y una mejor experiencia general como propietario de una moto.

