Mujeres tienen prohibido conducir en este país: ley cambiaría y permitiría que manejen moto

Aunque parezca increíble, sí, hay países en los que siguen prohibiendo a la mujer tener la misma igualdad que los hombres, pero una nueva propuesta busca transformar una norma vigente desde hace más de cuatro décadas.

En este país, las mujeres han enfrentado históricamente restricciones en distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde el uso obligatorio del velo islámico hasta limitaciones en su movilidad.

Ahora, la posibilidad de que puedan conducir motocicletas se convierte en el centro de discusión parlamentaria.

Mujeres en Irán Foto: AFP

¿Por qué las mujeres tienen prohibico conducir en Irán?

La nación es Irán, y con la instauración de la República Islámica en 1979, quedó establecido que las licencias de conducción de motocicletas solo podían ser otorgadas a hombres.

Este mandato se consolidó en el artículo 20 de la Ley de Tráfico, donde explícitamente se prohíbe la expedición de permisos para mujeres.

La prohibición no solo impedía a las mujeres obtener licencias oficiales, sino que también las dejaba sin acceso a seguros de tránsito en caso de accidentes.

Pese a ello, muchas han desafiado la norma conduciendo motocicletas en la práctica, aunque sin cobertura legal.

Kazem Delkhosh, asistente adjunto de la oficina de asuntos parlamentarios de la presidencia iraní, advirtió que esta situación genera consecuencias graves:

“Esto no solo supone un riesgo financiero serio para las motociclistas, sino también para todos los usuarios de la vía pública”, señaló en declaraciones recogidas por el diario Etemad.



¿Mujeres podrán conducir en Irán?

El Gobierno iraní, encabezado por el presidente Masud Pezeshkian, envió recientemente al Parlamento un proyecto de ley que busca enmendar ese artículo y permitir que las mujeres puedan conducir motocicletas.

El cambio, sin embargo, no es automático: requiere de la aprobación de un órgano legislativo dominado por políticos conservadores que en varias ocasiones se han opuesto a ampliar los derechos femeninos.

De acuerdo con Delkhosh, la modificación busca ajustar la norma a la realidad actual del país, donde cada vez más mujeres reclaman la posibilidad de movilizarse en motocicleta con garantías legales.

La ley busca cambiar esa restricción Foto: AFP

El debate sobre las motocicletas y bicicletas no es nuevo en Irán. Durante décadas, incluso montar en bicicleta estuvo mal visto para las mujeres.

El líder supremo, Ali Jameneí, llegó a afirmar que “que las mujeres monten en bicicletas o en motocicletas puede extender la corrupción, y por lo tanto está prohibido”.

Estas posturas han marcado la línea oficial durante años, aunque en la práctica han surgido excepciones en espacios deportivos.

Desde 2016, la Federación de Motociclismo autorizó que las mujeres participen en entrenamientos dentro de circuitos y, tres años más tarde, permitió la creación de una competición femenina exclusiva, sin presencia de hombres.

El debate actual sobre la movilidad de las mujeres se da en un escenario marcado por las protestas sociales tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, quien falleció bajo custodia policial tras ser detenida por llevar mal colocado el velo islámico.

Ese hecho detonó manifestaciones masivas bajo la consigna “mujer, vida, libertad”, en reclamo por mayores libertades y en rechazo a las restricciones impuestas a las mujeres.

En medio de ese clima, el presidente Pezeshkian detuvo en diciembre un proyecto legislativo que buscaba endurecer las sanciones contra quienes no usaran el velo y, en enero, anunció que su gobierno no castigaría a las mujeres que decidieran prescindir de la prenda.

Estas medidas tuvieron un impacto visible en las calles de Teherán, donde muchas mujeres han dejado de cubrirse el cabello.

La propuesta sobre las motocicletas ahora debe ser discutida en el Parlamento. Su aprobación representaría un cambio significativo en las políticas de movilidad para las mujeres iraníes, tras más de 50 años de restricciones,