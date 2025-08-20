Peajes en la mira: ¿qué pasará con las 17 concesiones viales que están por vencerse?

El representante a la Cámara por la Alianza Verde, Santiago Osorio, encendió las alarmas frente al inminente vencimiento de 17 concesiones viales en Colombia y cuestionó las intenciones de prolongarlas en el actual Gobierno.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el congresista advirtió que, pese a la directriz del presidente Gustavo Petro de no renovar estos contratos, funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estarían impulsando prórrogas que podrían extenderse por tres décadas más.

“En este Gobierno no se van a prorrogar concesiones viales”, recordó Osorio citando al mandatario, pero denunció que ya circula una propuesta para extender la concesión de Autopistas del Café por 30 años adicionales, lo que significaría ganancias cercanas a 10 billones de pesos para la empresa.

Eso no lo vamos a permitir desde el Congreso Afirmó Osorio

El congresista explicó que el caso de la Autopista del Café es un ejemplo claro de inequidad. Actualmente, en el Eje Cafetero existen siete peajes, de los cuales cuatro recaen sobre el departamento de Caldas.

“A un quimbiano y a un risaraldense le cuesta 530 pesos por kilómetro recorrido, a un manizaleño le cuesta 1.100 pesos. ¿Por qué el desbalance lo tiene que asumir el caldense?”, cuestionó.

Osorio señaló que esta situación ha tenido impactos directos en la integración regional. Recordó que Manizales perdió la posibilidad de conformar un área metropolitana con Chinchiná debido a la presencia de un peaje entre ambas ciudades. “Una señora que quiere ir a su caja de compensación debe pagar casi 18.000 pesos. Manizales es una ciudad sitiada por peajes”, denunció.

Sobre las alternativas a la prórroga, Osorio fue enfático: “En departamentos donde aún se necesiten concesiones, deben mantenerse. Pero en el caso del Eje Cafetero, donde ya existe desarrollo vial y solo se haría mantenimiento, no tiene sentido una nueva concesión”.

Además, cuestionó la eficacia de estas figuras: “La concesión no siempre es respuesta al mal estado de la vía. En el puente del Rosario, por ejemplo, tuvimos que rogar año y medio para que lo arreglaran”.

Finalmente, el representante hizo un llamado al Gobierno nacional a actuar con transparencia. “No puede ser que funcionarios de segunda categoría tomen estas decisiones a puerta cerrada. La discusión debe hacerse de cara a la ciudadanía”, concluyó.

El debate sobre el futuro de estas 17 concesiones, incluida la Autopista del Café que vence en 2027, apenas comienza y promete generar tensiones entre el Ejecutivo, el Congreso y los concesionarios.