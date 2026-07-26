¿Qué días hay más trancón? Vehículos con placas 0, 1 y 5 son los más numerosos en Medellín

El crecimiento del parque automotor en Medellín y su área metropolitana se ha hecho cada vez más notorio en las vías colapsadas, con largos trancones y cuellos de botella en horas pico, por lo que autoridades en la materia estudian el comportamiento de medidas como el pico y placa y su impacto en la movilidad diaria.

Si bien medidas como el pico y placa buscan sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%, hay días en los que esa tarea es más díficil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos.

Aun en ese contexto, según el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, con tecnología, 41 puntos de fotodetección y la presencia de agentes de tránsito se implementan medidas para el tránsito en la ciudad.

"Efectivamente hay días de la semana en donde algunos números en particular tienen mayor matriculación, y se observa que el número 0, 1 y 5 son los números de mayor matriculación, por lo menos en Medellín, y hay días en donde eventualmente pueden haber menos circulación de vehículos con restricción u aumento de vehículos de circulación", indicó.



Así rotará a partir del lunes 3 de agosto la medida de pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá durante el segundo semestre del 2026.



La medida se extenderá hasta finales de enero del próximo año. #VocesySonidos pic.twitter.com/gE2GTpW77O — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 24, 2026

Aumentan carros eléctricos e híbridos

De otro lado y a propósito de que recientemente se anunció la rotación del pico y placa en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, de nuevo se cuestionó si en la restricción se planea incorporar a los vehículos híbridos, hoy en día exentos así como los eléctricos. Esto en especial porque, según cifras de Fenalco y la Amdi, la subregión concentró gran parte del crecimiento de los vehículos eléctricos en el país: en junio se matricularon 1.342 carros eléctricos en el área metropolitana, lo que representó un aumento del 536 % frente al mismo mes de 2025. En el acumulado del primer semestre, la región alcanzó 6.275 registros, con un crecimiento del 327,2 %.

La tendencia también se reflejó en los vehículos híbridos. Durante junio, el Valle de Aburrá registró 1.493 nuevas matrículas, un incremento del 92,1 % respecto al año anterior. Entre enero y junio se contabilizaron 7.485 híbridos matriculados en Medellín y los demás municipios metropolitanos, cifra que significó un aumento del 64,6 %, consolidando a la región como uno de los principales mercados de tecnologías de bajas emisiones en Colombia. Ruiz manifestó que de momento no se han incluido en la medida restrictiva, es decir que siguen gozando de la exención.

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"No, por ahora no. El registro, la matriculación de vehículos eléctricos e híbridos comparados con el universo es mínimo. Más o menos, tenemos captación de vehículos diarios entre 940.000 y 1'100.000 vehículos que circulan de forma diaria como tal. En ese universo, es una medida mínima", respondió el secretario frente a si se evalúa o no incluirlos en la restricción.

En términos de operativos, por ejemplo, este primer semestre se impusieron cerca de 93.000 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito de los cuales 30.000 son por parqueo irregular (una de las problemáticas más compleja que ralentiza la movilidad) y cerca de 8.100 por evadir la medida del pico y placa, según indicó esta dependencia de la Alcaldía de Medellín.