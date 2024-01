¿Qué pasa si tengo un accidente de tránsito y no cuento con Soat? Ojo, la Adres le puede cobrar

En entrevista con Mañanas Blu, dirigido por Néstor Morales, el presidente del gremio de las aseguradoras, Fasecolda , el doctor Gustavo Morales, se refirió al incremento en el precio del Soat para el 2024.

Durante la conversación, Morales abordó el interrogante sobre qué sucede si una persona tiene un accidente de tránsito y no cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Al respecto, el presidente de Fasecolda destacó la necesidad de entender las implicaciones reales de no tener este seguro y advirtió que existe la posibilidad de que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ( Adres ) le cobre después los gastos.

Morales explicó que, aunque existe una creencia generalizada de que el Estado cubre los gastos médicos en caso de accidentes incluso sin Soat, esto no es del todo cierto. Si bien es cierto que el Estado, a través de la Adres cubre los costos de atención médica en la clínica, más tarde puede cobrar al conductor los gastos incurridos.

"Si se accidenta y va a la clínica y no tiene Soat, también está cubierto. Eso lo paga el Estado a través del Adres con unos fondos que se conforman a través de unas transferencias que hacemos las aseguradoras al Adres. Pero el hecho es que usted está cubierto en ambas hipótesis", afirmó Morales.

No obstante, el presidente de Fasecolda resaltó que el Adres puede posteriormente cobrar al conductor los costos de la atención médica, lo que ha llevado a un aumento en las cuentas de cobro para aquellos que no contaban con el Soat al momento del accidente.

Morales también señaló que esta situación ha llevado a una percepción errónea en los conductores de que no importa tener o no el Soat, ya que igual estarán cubiertos. Sin embargo, la realidad es que, aunque se garantiza el derecho fundamental a la salud, el conductor puede enfrentar cargos económicos significativos si no contaba con el seguro obligatorio.

"El actual director del Adres está impulsando una campaña, una gestión muy importante y ya hay muchos colombianos que han empezado a recibir cuentas de cobro que no se esperaban por andar por las calles en sus vehículos sin Soat”, detalló.

Por otro lado, se abordó el tema de las tarifas del Soat para el año 2024. Morales indicó que para las motocicletas más económicas, la tarifa se mantiene alrededor de 140.000 pesos, gracias a un descuento del 50 %.

Ante la pregunta sobre la diferencia entre las tarifas entre una moto y un carro, Morales confirmó que la disparidad puede ser considerable, incluso cuatro o cinco veces más alta, lo que subraya la importancia de considerar el costo del Soat.

