"Soy motociclista, concejal y no robo; no podemos generalizar”: concejal Fuchi defiende al gremio

En medio de la creciente preocupación por la seguridad en Bogotá, el concejal Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, salió en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, en defensa del gremio motociclista y rechazó la estigmatización generalizada que ha caído sobre ellos debido a los recientes hechos de criminalidad.

En la entrevista, el concejal Fuchi destacó la necesidad de no generalizar y estigmatizar a todo un gremio "por las acciones de unos pocos". "Yo soy motociclista, soy concejal y no soy un ladrón", afirmó enfáticamente, instando a no etiquetar a todos los motociclistas como delincuentes.

El concejal Fuchi compartió su experiencia personal como víctima de abuso de autoridad mientras se desplazaba en su moto hacia su casa, subrayando la importancia de abordar el problema de la delincuencia sin perjudicar a aquellos que utilizan la moto de manera legal y para fines laborales.

"De hecho, anoche, sobre la una de la mañana, fui víctima de un abuso de autoridad, donde me amenazan con arma de fuego, donde me retienen por dos horas, por el simple hecho de ir en mi moto hacia mi casa. Entonces, son las cosas que creo que no deben pasar. Esos guiones destruyen y atacan a un gremio muy grande”, relató.

En cuanto a las medidas de seguridad que plantea frente a los hechos en los que motociclistas son protagonistas, el concejal Fuchi reveló que están trabajando en estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad para establecer redes de apoyo entre los motociclistas y la policía.

De alguna manera, queremos ser parte de esa red de información para contribuir con la policía y denunciar en tiempo real los casos que estamos viendo en vía. Dos, estamos pidiendo a la administración que invierta más en los centros de seguridad, que invierta en la tecnología. Últimamente, la gente ha tenido que sacar de sus propios recursos para poner cámaras, sirenas y cuidarse en ellos mismos. Tercero, yo le propuse a mi general y al secretario de Seguridad. detalló Fuchi

Además, están solicitando una mayor inversión en tecnología y en centros de seguridad, así como un enfoque más proactivo por parte de las autoridades en lugar de simplemente imponer restricciones al gremio motociclista.

Al ser cuestionado sobre propuestas específicas para prevenir la delincuencia en motocicletas, el concejal Fuchi destacó la importancia de fortalecer la legislación y de involucrar a las empresas que emplean motociclistas en el esfuerzo por mejorar la seguridad.

El ladrón roba en motos robadas, ellos no van a robar en la moto de ellos. Los números que se van a poner en la placa o en un casco no van a ser placas que coincidan. El ladrón es muy hábil, el ladrón le ha perdido el respeto a la autoridad y siento yo que hay que reforzarse desde el Congreso, desde el Senado, leyes que sean drásticas con ellos, pero seguir de pronto insistiendo en que es que hay un gremio donde roban en moto, lo vemos muchas veces, el ladrón robará en moto, a pie, en bicicleta, en carro, en el servicio público, él buscará la manera de emigrar a ver cómo roba agregó el concejal Fuchi

También señaló la necesidad de abordar las causas subyacentes del aumento del uso de motocicletas en la ciudad, como los problemas de transporte público y los retrasos en la infraestructura vial.

"¿Por qué se viene incrementando el usuario de moto? Por dos razones. Frentes de obra en Bogotá que nunca terminan absolutamente nada y generan tráfico. Y dos, el mal sistema de transporte que tenemos. Entonces, la gente ha encontrado en la moto una solución a la movilidad. La gente necesita moverse por Bogotá. Y es lo que han encontrado en la moto. ahorra recursos y cuando uno ahorra tiempo y recursos, eso se traduce en calidad de vida", sentenció.

Así las cosas, el concejal Fuchi reiteró su compromiso de trabajar en colaboración con las autoridades y la sociedad civil para abordar el problema de la inseguridad en Bogotá de manera integral, sin penalizar a los motociclistas que utilizan este medio de transporte de manera legítima y productiva.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: