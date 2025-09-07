Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Verstappen dice presente y se queda con el GP de Italia: los McLaren completaron el podio

Verstappen dice presente y se queda con el GP de Italia: los McLaren completaron el podio

Piastri lidera el Mundial con 324 puntos, 31 más que Norris; y con 94 sobre Verstappen.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra después de ganar el Gran Premio de Fórmula Uno de Italia en el circuito Autodromo Nazionale Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025.
Max Verstappen en el GP de Monza
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 10:23 a. m.

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial, que se disputó en Monza, el templo de la velocidad; donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó a causa de una avería en la suspensión delantera de su AMR25 y su compatriota Carlos Sainz (Williams) acabó undécimo.

Verstappen, de 27 años, capturó su sexagésima quinta victoria en la Fórmula Uno -la tercera del año- al vencer en la pista del Parque Real lombardo por delante del inglés Lando Norris y del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial; que concluyó tercero.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, al acabar un puesto por delante del inglés George Russell (Mercedes) una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la decimoséptima posición.

El otro Ferrari -que en Monza corre en casa-, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, concluyó sexto, justo delante del tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz, que avanzó siete plazas y acabó séptimo este domingo.

Piastri lidera ahora el Mundial con 324 puntos, 31 más que Norris; y con 94 sobre Verstappen.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) volvió a completar un gran fin de semana y concluyó octavo, por delante de otro debutante, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Publicidad

Otro 'rookie', el francés Isack Hadjar (RB) -que venía de lograr su primer podio en la F1 en Zandvoort- ,protagonizó la remontada del día y, tras avanzar nueve puestos, capturó el último punto en liza.

La próxima carrera, el Gran Premio de Azerbaiyán, se disputará el próximo 21 de septiembre en el circuito urbano de Baku.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fórmula 1

Max Verstappen