A gritos, Leopoldo López pudo comunicarse con su familia

Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, junto a la madre de éste y diputados de Voluntad Popular, hicieron esta noche una vigilia en las cercanías de la cárcel militar de Ramo Verde, donde pidieron una fe de vida del opositor, de quien dicen no tener información desde el viernes.



La esposa del preso dijo que intentaron llegar hasta la entrada de la prisión pero un grupo de militares armados le salió al paso y les dijeron que "Leopoldo estaba bien, que ha tenido sus visitas y una vez más nos mienten. Nosotros no hemos sabido nada de Leopoldo desde el viernes", aseguró Tintori en un comunicado.



"A los militares les dieron la orden de ignorarnos. No nos miraban a los ojos. Les explicamos que nos quedaremos aquí rezando, en paz y con mucha fe", indicó Tintori.



Asimismo, dijo que envió un mensaje al papa Francisco y señaló que la vigilia se la dedicaban a él como demostración de que son "hombres y mujeres de fe" y de que luchan "por la libertad de toda Venezuela".



Por su parte, la madre de López, Antonieta Mendoza de López, calificó lo que consideró situación de aislamiento de su hijo como una represalia.



Tintori pidió este miércoles al Gobierno venezolano una fe de vida de su esposo tras asegurar que no lo ve desde la semana pasada, y tampoco sus abogados.



La opositora afirmó que desde el viernes pasado no ve a su marido luego de que, según dijo, le negaran la visita familiar el fin de semana en la cárcel en la que se encuentra recluido desde febrero de 2014 y donde cumple una condena de casi 14 años.





Después de 150 horas sin saber de Leopoldo logramos la fe de vida y desde su celda nos gritó ¡Fuerza, viva Venezuela, viva Voluntad Popular! pic.twitter.com/wCBeaRncK7— Lilian Tintori (@liliantintori) 3 de noviembre de 2016

Le decimos a Su Santidad @Pontifex_es que somos hombres y mujeres de fe, y desde Ramo Verde le dedicamos esta oración. pic.twitter.com/eyWPFOHIHs— Lilian Tintori (@liliantintori) 3 de noviembre de 2016

Leopoldo es el preso más libre que hay porque está haciendo lo correcto y los hombres libres jamás tendrán prisión. pic.twitter.com/UewRdiL7PJ— Lilian Tintori (@liliantintori) 3 de noviembre de 2016