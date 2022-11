A Maduro no le queda nada: María Corina Machado

En Mundo BLU estuvo María Corina Machado, líder opositora, exdiputada, profesora, ingeniera y el rostro de la resistencia de la crisis en Venezuela, comentando los futuros propósitos y la resistencia que va a tener la oposición hasta que logren sus propósitos.



La líder de la oposición comentó que a nivel de seguridad se entiende que “todos los venezolanos sabemos cómo la represión del régimen está creciendo y la amenaza sobre nosotros es enorme, la propia fiscal general de la república confesó que las detenciones recientes de nuestros muchachos han sido violando el debido proceso (…) los venezolanos no vamos a desistir hasta lograr nuestro propósito.”



Sobre las fuertes marchas que se han venido realizando durante el mes de abril, y que según la oposición seguirán, Machado comentó que continuarán porque “obviamente la transición a la democracia está, la situación en Venezuela está absolutamente insostenible (…) la energía que hay en la calle es realmente conmovedora, nuestros muchachos incluso cuando son heridos se levantan y vuelven a avanzar y me lo dicen no tienen opción porque sienten que no tienen futuro en su país.”



La oposición está “buscando la salida de la dictadura, que dio además un golpe de estado ya reconocido por todos e iniciar un proceso a la democracia en paz”, comentó la líder opositora.



María Corina Machado considera que el efecto de no pertenecer a la OEA “Tiene un efecto importantísimo, enorme sino fuera así no estarían invirtiendo miles y miles de millones de dólares en propaganda y en comprar complicidades para mantenerse en estos oros (…) ahora a Maduro no le queda nada”.



El 90% de los venezolanos se encuentran desesperados por la crítica situación que están viviendo, por esa razón necesitan un cambio político, debido a que ante los ojos internacionales califican a Maduro como un dictador. Adicional a ello la situación de Venezuela es explosiva y no solamente afecta al nivel interno del país sino a todos los cercanos al país bolivariano.



Por su parte Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, habló en Mundo BLU sobre la crítica situación que se vive en Venezuela.



Refiriéndose a la situación que vive actualmente Ledezma, en la que debe estar encerrado en su casa y ni siquiera poder asomarse a la ventana por una orden judicial, dijo: “Antonio es un hombre que piensa que el diálogo es como un patrimonio de la humanidad, que había que dialogar (…) hoy por hoy Venezuela está desangrándose por la cantidad de muertos que estamos teniendo al día.” Comentó Mitzy Capriles.



La esposa del exalcalde Ledezma comentó que se encuentra pidiendo seguridad porque siente que la están persiguiendo; sin embargo, dice que no se rendirá y seguirá marchando frente a la crítica situación que está viviendo su país.



Escuche la entrevista completa con la líder opositora en el audio adjunto.

