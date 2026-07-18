Abuela del niño arrojado a una fosa de cocodrilos habla de su recuperación: "Vuelve a sonreír"

El pasado 18 de junio, un menor de tres años vivió una experiencia traumática en el zoológico Johnsons of Old Hurst, Cambridgeshire. El niño fue lanzado a 4,5 metros dentro de un foso con al menos 15 reptiles por un hombre de 30 años con discapacidad intelectual.

Este suceso dejo al menor con problemas de salud permanentes. La agresión ocurrió mientras el sujeto estaba con dos cuidadores, el sospechoso alzó al niño sobre un guardia antes de lanzarlo al recinto de reptiles.

La familia relató al diario Daily Mail nuevos detalles sobre el estado de salud del menor, quien permanece hospitalizado tras ser mordido por un cocodrilo. Además, sufrió fracturas en un brazo y la pelvis al caer sobre una superficie de hormigón, lo que agravó su condición.

El pequeño ha superado siete operaciones hasta la fecha. Una de las cirugías más recientes fue un injerto de nervio en su brazo, utilizando tejido extraído de su pierna para intentar recuperar la funcionalidad de una de sus manos en el futuro: "No sabremos si el injerto nervioso ha tenido éxito hasta que se puedan realizar las pruebas dentro de unos meses." expresó la abuela del menor.



El menor de tres años enfrenta secuelas tras el ataque en la fosa de cocodrilos de Johnsons of Old Hurst, un recinto con quince reptiles en Huntingdon, Cambridgeshire Foto: Instagram @johnsonsofoldhurst

¿Cuál es el estado de salud actual del niño arrojado al foso de cocodrilos?

Actualmente, el estado del niño es estable y se espera que pronto pueda regresar a su hogar. Su abuela mencionó que el menor ya interactúa con el personal médico y vuelve a sonreír: "El pequeño travieso al que tanto queremos está hablando con las enfermeras, jugando con los pies y volviendo a sonreír. Estamos asombrados de lo mucho que ha mejorado".

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El éxito del injerto nervioso solo se confirmará en unos meses mediante pruebas adicionales. El niño sufrió daños severos en tendones, vasos sanguíneos y tejidos en el cuello, la cabeza y la cara, requiriendo una intervención inicial de 12 horas: "Esas fueron las peores 12 horas de nuestras vidas, ya que antes de eso, estábamos firmando formularios de consentimiento relacionados con la reanimación y la amputación." relató.

Durante esa primera cirugía de urgencia, los médicos pidieron a la familia prepararse para lo peor, incluyendo posibles amputaciones. «Los cirujanos hicieron milagros», expresó la abuela, destacando la valentía de los dueños del zoológico al rescatarlo.

Los "padres están actualmente a su lado en el hospital, brindándole apoyo tanto físico como psicológico, tanto inmediato como continuo" escribió. La familia busca estabilidad financiera para cubrir los gastos de la rehabilitación, la cual se estima que durará varios meses o incluso algunos años.

La abuela del menor de tres años arrojado a la fosa de cocodrilos en Johnsons of Old Hurst en Huntingdon, Cambridgeshire, confirmó que el niño "vuelve a sonreír" en su rehabilitación Foto creada con IA

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¿Cómo avanza la investigación y el apoyo a la familia del menor?

La policía arrestó al hombre de 30 años bajo sospecha de intento de homicidio, aunque fue liberado bajo fianza por no estar en condiciones de ser interrogado. Se investiga el nivel de supervisión que recibía el sujeto por parte de sus cuidadores.

Fuentes informaron que los cuidadores estaban usando sus teléfonos y se encontraban a diez metros de distancia cuando inició el ataque. El ayuntamiento suspendió las derivaciones al proveedor de salud involucrado mientras se revisa la calidad del servicio.

Para costear la rehabilitación, la abuela creó una página de recaudación que supera las 65.000 libras. Los fondos ayudarán a cubrir el tiempo que los padres dejan de trabajar para cuidar al niño en el Hospital Addenbrooke de Cambridge.

Los dueños del zoológico, Andy y Tracey Johnson, junto a su hijo Edward, actuaron con rapidez para sacar al menor del foso. El establecimiento cerró el área de los reptiles como medida preventiva y por respeto a la familia durante este difícil proceso.

El centro Johnsons of Old Hurst originalmente era una granja lechera que luego se convirtió en un zoológico con más de 100 animales. Tras el incidente, se mantienen atentos a la evolución del niño, ofreciendo oraciones y apoyo constante a sus familiares.