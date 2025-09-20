Acaban con la vida de reciclador que había salido de la cárcel días atrás

Un escalofriante homicidio se registró en Asunción, Paraguay, el pasado lunes 8 de septiembre de 2025, en horas de la mañana, alrededor de las 06:30.

La víctima fue identificada como Daniel Fernández, de 33 años. Según las primeras versiones, el hombre era un reciclador y había recuperado su libertad pocos días atrás tras salir de la cárcel.

Camaras de seguridad del sector revelaron el momento en que un sujeto de camisa blanca agrede al hombre y posteriormente, se va sin decir palabra alguna.

Las grabaciones mostraron la extrema violencia del agresor, que le propinó a Fernández más de 20 puñaladas, dejándolo tendido en el suelo de la vía pública.



Las autoridades lograron capturar a las personas que estaban en el lugar gracias a las grabaciones y a los testimonios de varios vecinos. La Policía Nacional identificó rápidamente al presunto autor del ataque como Natanael de Jesús Rolón Valdez, de 21 años.

Los investigadores del Departamento de Homicidios manejan la hipótesis de que Daniel Fernández fue asesinado por haber presenciado un robo.

Según las investigaciones, se cree que la víctima, al estar recogiendo materiales reciclables, fue testigo del acto cometido por un grupo de cuatro jóvenes que aparentemente formaban parte de una pandilla.

Además, se cree que el presunto autor, Natanael Rolón Valdez, y sus acompañantes, se encontraban bajo los efectos de las drogas. Las investigaciones demostraron que el sujeto señalado habría cometido un robo en la madrugada anterior y se encontraba profundo de la justicia.

La brutalidad del asesinato obligó a la Policía y la Fiscalía a iniciar una exhaustiva investigación de inmediato, mientras los familiares de la víctima han exigido a las autoridades el esclarecimiento del crimen y el castigo ejemplar para los responsables.

Este es el video