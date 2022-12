Acuerdo del Siglo: ¿se reconocerá a Palestina como un estado?

El embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almaki, rechazó el “Acuerdo del Siglo” propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciado este martes, con el que se ajustarían nuevas delimitaciones fronterizas para reconocer a Palestina como un estado.

“No hay ningún estado palestino, donde no hay continuidad territorial, donde hay colonias judías ilegales en Cisjordania. No tenemos control de nuestras fronteras, ni del espacio aéreo, no tenemos soberanía ni Ejército, no podemos firmar acuerdo bilateral con otro país. Llamar a eso estado es una burla”, manifestó en diálogo con BLU Radio.

El diplomático dijo que la lucha de su pueblo continuará, pues las negociaciones que se han intentado llevar a cabo durante los últimos 25 años no han mejorado las condiciones de los palestinos.

“Mientras Israel confisca más tierras y anexa el Valle del Jordán, asentamientos ilegales en territorio de Palestina, hace la promesa de que si nos portamos bien puede ser que nos conceda algún territorio, pero son promesas falsas. Firmamos el Acuerdo de Oslo bajo patrocinio de Estados Unidos, Naciones Unidas y Unión Europea. Todo el mundo lo reconoce y quien lo ha estado violando es Israel. Sigue controlando el territorio y las vidas, más de 5 millones estamos viviendo hace 73 años bajo ocupación”, expresó.

