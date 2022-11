Advierten que María Corina Machado podría ser la próxima detenida en Venezuela

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que no solo se investiga a diputados opositores que habrían participado en el alzamiento militar del pasado 30 de abril, sino que, además, hubo otros actores políticos que hicieron presencia en los alrededores de la base aérea de la Carlota y a quienes no habría que levantarles una inmunidad parlamentaria.

La advertencia ocurrió durante la sesión de la ANC de este martes, cuando esa instancia sumó 7 nuevos diputados a la lista de 14, a quienes en la última semana se les autorizó un juicio en su contra por al menos seis delitos relacionados con los hechos del 30 de abril.

“Ahí participaron otros que no requieren nada de eso, por ejemplo, Andrés Velásquez, que no requiere allanamiento de la inmunidad parlamentaria porque no es diputado, la señora María Corina Machado no es diputada, no requiere ningún tipo de allanamiento de nada, entonces la justicia va”, sostuvo Cabello.

Más de 30 en 4 años

Desde que la oposición asumió la mayoría parlamentaria en 2015, con 112 Diputados, 32 de ellos han sido perseguidos, detenidos o afectados por decisiones judiciales.

La primera acción ocurrió apenas días después de le elección, cuando una decisión del TSJ anuló la proclamación de los diputados por Amazonas, Norma Guarulla, Julio Igarza y Romel Guzamana, y a partir de allí en los últimos años hubo y hay parlamentarios detenidos como Renzo Prieto, Juan Requesens, Gilber Caro y más recientemente el primer vicepresidente del legislativo, Edgar Zambrano.

Otro grupo está en el exilio, como, por ejemplo, Julio Borges, Gaby Arellano, Luis Florido y José Manuel Olivares.

Asimismo, hay varios refugiados en embajadas en Caracas, como es el caso de Freddy Guevara, Richard Blanco o Mariela Magallanes.

Mientras que algunos parlamentarios como Juan Andrés Mejía o Freddy Superlano actualmente están en la “clandestinidad”.

