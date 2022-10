Agroindustria: una tarea venezolana desplazada por el boom del petróleo

Pestana indicó que históricamente Venezuela ha dejado a un lado al desarrollo de la Agroindustria por prevalecer al sector petrolero: “lamentablemente, en la historia democrática de Venezuela, siempre hemos tratado de vivir del papá petróleo” (Lea también: Culpar al petróleo por crisis en Venezuela es no ver el problema real: José Toro ).

En ese sentido, el entrevistado dijo que no se ha diversificado en la economía y que poco a poco se fue destruyendo a otro tipo de sectores. “Algunas políticas públicas no han favorecido al sector primario; antes, el petróleo daba para importar y no se hizo caso a los llamados”, sentenció.

Sobre el precio de los alimentos, el presidente de la Federación de Agroindustriales de Venezuela, dijo que el costo de producir un kilo de arroz en Venezuela son 53 bolívares el kilo y se reciben 16 por kilo, por lo que en consecuencia, hay niveles de pérdida superiores al 70%.

“En Venezuela se importan más de dos millones de kilos de soya y se produce el 0.04%”, afirmó. Teniendo esto en cuenta, Pestana señaló que la política de importaciones debe ser una estrategia de complementación a las necesidades de los venezolanos, no una de competencia de la producción nacional (Lea también: La situación económica de Venezuela es devastadora: Gilberto Gudiño ).

Por otro lado, el representante de Fedeagro soslayó que el estimular las importaciones oportunistas en términos de negociaciones ha desfavorecido a la industria nacional: “se interviene uno de los eslabones de producción y se le quita parte de su ingreso para que la evolución en la cadena llegue más barato a los consumidores”.